محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی امروز تداوم جریانات مرطوب جنوبی، موجب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی استان خواهد شد.

وی افزود: تا روز دوشنبه روند کاهش ملایم دما در سطح استان مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: طی فردا تا اواخر روز یکشنبه با توجه به شرایط ناپایداری جو در منطقه، ابرناکی در اغلب نقاط استان و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای طی ساعاتی از بعدازظهرها در مناطق شمال‌غربی، غربی، نیمه جنوبی و بخش‌های مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود.

سبزه‌زاری با اشاره به وضعیت بارش‌ها و دریای خلیج فارس ادامه داد: همچنین در این ایام احتمال رگبارهای نقطه‌ای و رعدوبرق در ارتفاعات استان نیز دور از انتظار نیست؛ ضمن اینکه شمال خلیج فارس طی این مدت مواج خواهد بود.

وی بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته امیدیه با دمای ۴۶.۳ و ایذه با دمای ۱۸.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز (فرودگاه) نیز به بیشینه دمای ۴۲.۲ و کمینه دمای ۲۴.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.