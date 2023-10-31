به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری امروز سه شنبه (۹ آبان ۱۴۰۲) گفت: در ایام سالگرد شهید فهمیده و روز نوجوان هستیم که این روز و یاد و خاطره همه شهدای دانش آموزی را گرامی می‌داریم.

وی افزود: به گفته رئیس جمهور نوجوانان موتورهای پیشرفت کشور در حوزه‌های مختلف هستند تا این آینده سازان با رشد و بینش خود آینده بهتری را برای کشور رقم بزنند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: در ایام اخیر و با تحولات سرزمین‌های اشغالی شاهدیم که دیگر ملت‌های جهان صف خود را از دولت‌ها و تریبون‌های دولتی خود جدا کردند.

بهادری جهرمی با اشاره به سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به غرب کشور گفت: در آستانه سفر رئیس جمهور به کردستان هستیم. این سومین سفر ایشان به کردستان است که از ۱۵ هزار میلیارد تومان پروژه تعریف شده در سفرهای قبلی ،۶ هزار میلیارد تومان آن تأمین شده است و پروژه‌های مهمی در ۱۶ طرح به اعتبار ۳۲ هزار میلیارد تومان در آستانه بهره برداری قرار دارد.

وی ادامه داد: حدود ۱۷ سال است مردم کردستان در انتظار افتتاح راه در استان خود هستند که در آستانه افتتاح آن هستیم.

سخنگوی دولت در خصوص موضوع انتخابات مجلس و مشارکت گفت: مشارکت مردم در انتخابات و میزان بالای آن و حمایت از آن سیاست دولت است و مانند همه موضوعات اصلی که برای مردم نقش قائل است با رعایت چهار شاخصه مورد نظر رهبر انقلاب را در نظر داریم. در این خصوص آئین نامه ماده ۷۴ قانون انتخابات را تصویب کردیم تا فرصت برابر برای همه کاندیداها فراهم کنیم تا آنها بتوانند از ظرفیت‌های تبلیغاتی کشور بهره ببرند، از جمله آنکه از سالن‌های عمومی اجتماعی مسقف یا رو باز، رسانه‌ها، فضای مجازی به صورت برابر در اختیار کاندیداها قرار بگیرد.

وی افزود: نظر دولت این است که اقدامات اصلاحی دولت برای نگاه به مردم و حل هر چه بیشتر مشکلات آنها حتماً مقدمات افزایش مشارکت پرشکوه‌تر را فراهم خواهد کرد.

نرخ بیکاری به زیر ۸ درصد رسید

سخنگوی دولت گفت: در تابستان نرخ بیکاری کاهش یافت و حتی به زیر ۸ درصد رسید البته در چند سال اخیر شاهد خشکسالی‌های پی در پی بودیم که موجب کاهش اشتغال در این بخش علی رغم توجه زیاد دولت به آن شده است.

وی در خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: رئیس جمهور و دولت سیزدهم برای حل مسائل اجتماعی نگاه ویژه دارند و با تقسیم کار صورت گرفته وزارت کشور همه دستگاه‌های مربوط و کمیته‌های تخصصی هم فعال شده است که با برنامه و زمان بندی، طرح‌های مختلف را در حال انجام و پیگیری آن هستند.

بهادری جهرمی اذعان داشت: البته همکاری مؤثر قوا از جمله قوه قضائیه برای کاهش و پیشگیری آسیب‌های اجتماعی بسیار اثر گذار است.

افزایش ۳.۵ برابری وام مسکن روستایی

بهادری جهرمی در ادامه نشست خبری خود در خصوص آئین نامه وام مسکن روستایی اظهار داشت: در دولت برای ساخت مسکن روستایی مبلغ وام روستایی ۳.۵ برابر شده است فقط برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر وام به ۳۵۰ میلیون تومان با بهره کم در نظر گرفته شده است.

سخنگوی دولت گفت: دولت در لایحه برنامه هفتم هدف گذاری کرده است تا به سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال دست پیدا کند که البته متن نهایی آن تصویب نشده است. همچنین دولت هدف گذاری روشنی هم برای حوزه دیجیتال و توسعه شبکه فیبر نوری و توسعه پنجره دولت هوشمند دارد و این از محورهایی است که در برنامه‌ها در حال پیگیری است که ان‌شاءالله با نهایی شدن متن لایحه و با همکاری وزارت خانه‌های مختلف و دستگاه‌ها پیگیری‌های لازم صورت خواهد گرفت.

بهادری جهرمی در خصوص بهره از نظرات علمی و اقتصادی حوزه و دانشگاه بیان داشت: برای بهره از نظرات اقتصادی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، هم رئیس جمهور و هم دولت استقبال زیادی می‌کنند و در عین حال دست یاری به سوی مراکز علمی کشور دراز می‌کنیم.قبل از این هم رئیس جمهور و وزرای اقتصادی جلسات زیادی با فعالین اقتصاد اسلامی داشتند و چالش‌های مورد نظر را مطرح کرده و آماده استفاده از نظرات علمی تولید شده آنها است.

بهادری جهرمی در ادامه در خصوص ادعاهای مطرح شده چند کشور در خصوص حادثه هواپیمای اوکراینی بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران در این حادثه از همان ابتدا پرونده تشکیل داد و همه دستگاه‌های مربوطه را فعال کرد. محاکمه مقصران صورت گرفت و برای پرداخت غرامت و افزایش ایمنی اقدامات لازم انجام شد.

وی افزود: در این ایام و جنگ در غزه باید توجه داشت این کشورها در غزه چه کردند در حالی که برای خسارت‌های وارد شده در سرزمین‌های اشغالی و جنایات علیه بشریت باید پاسخگو باشند. از آنها باید پرسید چرا در خصوص این همه کشتار و خسارت در غزه بیانیه صادر نمی‌کنند؟ تا چه زمانی می‌خواهند این روش‌های خود را ادامه دهند در حالی که ملت‌ها دیگر بیدار هستند.

بهادری جهرمی در ادامه در خصوص ۱۳ آبان و سالروز تسخیر لانه جاسوسی گفت: در آستانه ۱۳ آبان و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا هستیم. این روز یادآور جنایت رژیم دیکتاتور پهلوی و دست نشانده آمریکا و کشتار نوجوانان و دانش آموزان ایرانی در سال ۱۳۵۷ است. یک سال بعد در سال ۱۳۵۸ نیز ملت ایران که از دشمن‌های آمریکایی‌ها به ستوه آمدند تصمیم گرفتند آمریکایی‌ها را از ایران اخراج کنند.

سخنگوی دولت گفت: لانه جاسوسی که نشست امروز ما هم در اینجا برگزار شده، یک نمونه و یک مصداق واقعی از دشمنی‌های آمریکایی‌ها با ملت ایران است که از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شروع شد و تا امروز نیز استمرار داشته است. این مکان سمبل شکست تاریخی و تحقیر ایالات متحده است.

وی افزود: موزه لانه جاسوسی و اسناد به دست آمده از لانه سابق جاسوسی آمریکا و برخی بقایای حادثه طبس که در اینجا موجود است خود گواه محکمی بر عمق دشمنی‌های آنان با مردم ایران و عزم راسخ ما در حفظ استقلال و عزت ملی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص صندوق‌های پیشرفت و عدالت استانی اذعان داشت: ۲۶ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های پیشرفت و عدالت استانی پرداخت شده است و سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای حمایت از تولید و اشتغال موضوع تبصره ۱۸ قانون و بودجه سال ۱۴۰۲، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا کنون مبلغ ۲۶,۰۰۰ میلیارد تومان را تخصیص داده است. همچنین از محل حقوق دولتی معادن نیز مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان به این تبصره تخصیص داده شده است. ۲۶ هزار میلیارد تومان طی ۳ مرحله انجام شده و ۲۰ هزار میلیارد تومان آن دیروز تخصیص داده شد.

وی در واکنش به اظهارات اخیر اسحاق جهانگیری تاکید کرد: این طبیعی است که جریان‌های سیاسی خصوصاً منتقدان دولت در ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس با ادبیات این چنینی سعی در جلب مخاطب داشته باشند؛ اما حافظه تاریخی مردم ما به خوبی گواه نادرستی داده‌های ارائه شده توسط این افراد است.

بهادری جهرمی افزود: مردم هنوز آمار فوتی‌های چند صد تایی در روز ناشی از کرونا را در دولت گذشته فراموش نکرده‌اند.

سخنگوی دولت ادامه داد: کسری بودجه، تورم ۶۰ درصدی و سایر آمارهای منفی از یاد مردم نخواهد رفت. مردم بهانه گیری های مستمر مقامات ارشد دولتی سابق در محقق نشدن وعده‌ها و حواله دادن امورات کشور به برجام و رفع تحریم و اف ای تی اف را فراموش نکرده‌اند. این‌ها همه بیانگر عملکرد نامطلوب متولیان وقت و منتقدان فعلی است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تلاش‌های ایران برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مردم غزه گفت: تلاش‌های زیادی جهت هماهنگی و اخذ مجوزهای پرواز هواپیمای حامل کمک‌های هلال احمر صورت گرفته و منتظر پاسخ دولت مصر هستیم. در عین حال مجدداً آمادگی جمعیت هلال احمر ایران را برای اعزام نیروی امداد و نجات و ارسال محموله بشردوستانه (غذا و دارو)، اعلام شده است.

علی بهادری جهرمی در ادامه نشست خبری خود در خصوص ۱۳ آبان و سالروز تسخیر لانه جاسوسی گفت: در آستانه ۱۳ آبان و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا هستیم. این روز یادآور جنایت رژیم دیکتاتور پهلوی و دست نشانده آمریکا و کشتار نوجوانان و دانش آموزان ایرانی در سال ۱۳۵۷ است. یکسال بعد در سال ۱۳۵۸ نیز ملت ایران که از دشمن‌های آمریکایی‌ها به ستوه آمدند تصمیم گرفتند آمریکایی‌ها را از ایران اخراج کنند.

لانه جاسوسی که نشست امروز ما هم در اینجا برگزار شده، یک نمونه و یک مصداق واقعی از دشمنی‌های آمریکایی‌ها با ملت ایران است که از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شروع شد و تا امروز نیز استمرار داشته است. این مکان سمبل شکست تاریخی و تحقیر ایالات متحده است.

وی افزود: موزه لانه جاسوسی و اسناد به دست آمده از لانه سابق جاسوسی آمریکا و برخی بقایای حادثه طبس که در اینجا موجود است خود گواه محکمی بر عمق دشمنی‌های آنان با مردم ایران و عزم راسخ ما در حفظ استقلال و عزت ملی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص صندوق‌های پیشرفت و عدالت استانی اذعان داشت: ۲۶ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های پیشرفت و عدالت استانی پرداخت شده است و سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای حمایت از تولید و اشتغال موضوع تبصره ۱۸ قانون و بودجه سال ۱۴۰۲، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا کنون مبلغ ۲۶,۰۰۰ میلیارد تومان را تخصیص داده است. همچنین از محل حقوق دولتی معادن نیز مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان به این تبصره تخصیص داده شده است. ۲۶ هزار میلیارد تومان طی ۳ مرحله انجام شده و ۲۰ هزار میلیارد تومان آن دیروز تخصیص داده شد.

وی در واکنش به اظهارات اخیر اسحاق جهانگیری تاکید کرد: این طبیعی است که جریان‌های سیاسی خصوصاً منتقدان دولت در ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس با ادبیات این چنینی سعی در جلب مخاطب داشته باشند؛ اما حافظه تاریخی مردم ما به خوبی گواه نادرستی داده‌های ارائه شده توسط این افراد است.

بهادری جهرمی افزود: مردم هنوز آمار فوتی‌های چند صد تایی در روز ناشی از کرونا را در دولت گذشته فراموش نکرده‌اند.

سخنگوی دولت ادامه داد: کسری بودجه، تورم ۶۰ درصدی و سایر آمارهای منفی از یاد مردم نخواهد رفت. مردم بهانه گیری های مستمر مقامات ارشد دولتی سابق در محقق نشدن وعده‌ها و حواله دادن امورات کشور به برجام و رفع تحریم و اف ای تی اف را فراموش نکرده‌اند. این‌ها همه بیانگر عملکرد نامطلوب متولیان وقت و منتقدان فعلی است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تلاش‌های ایران برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مردم غزه گفت: تلاش‌های زیادی جهت هماهنگی و اخذ مجوزهای پرواز هواپیمای حامل کمک‌های هلال احمر صورت گرفته و منتظر پاسخ دولت مصر هستیم. در عین حال مجدداً آمادگی جمعیت هلال احمر ایران را برای اعزام نیروی امداد و نجات و ارسال محموله بشردوستانه (غذا و دارو)، اعلام شده است.

سخنگوی دولت ادامه داد: تاکنون بیش از ٥٠ هزار امدادگر و کادر درمان در جهت اعزام به غزه ثبت نام کرده‌اند. همچنین کمک‌های مردمی نیز از مبادی مربوطه جمع آوری می‌شود و خیل عظیمی از مردم کشورمان مشتاق کمک به مردم مظلوم غزه هستند.

وی افزود: نهادهای بین‌المللی باید پاسخگو باشند که چه میزان برای جلوگیری از نسل کشی مردم فلسطین اقدام موثر داشته‌اند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص وجود مشکلاتی در مورد کمبود شیر خشک تاکید کرد: این مشکل چند علت دارد از جمله اینکه بانک‌هایی که برای انتقال ارز با شرکت‌های شیرخشک کار می‌کنند، بانک‌های اروپایی اند که متاسفانه در خردادماه امسال دو بانک باقی مانده نیز تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه با ایران قطع همکاری کرده و ۱۰ میلیون یورو را که از سوی بانک مرکزی برای تامین ماده اولیه شیرخشک تامین شده بود بلوکه نمودند و بعد از یک ماه پیگیری، نهایتاً پول واریزی برگشت داده شد.

وی‌ادامه داد: براساس توافق با تولیدکنندگان، مقرر شد که مجوزهای وارداتی تا سقف چهار میلیون قوطی برای هر محموله صادر شود و هر زمان که تولیدکنندگان اعلام کردند مشکلی در تامین بازار ندارد، قابلیت کاهش و قطع واردات بلافاصله وجود داشته باشد. براین اساس در حال حاضر اولین محموله شیرخشک به تعداد ۲۰۰ هزار قوطی در گمرک و در حال نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌های کیفی است و پس از تایید کیفی نهایتاً تا دو هفته آینده چهار میلیون قوطی شیرخشک وارداتی برای تامین نیاز نوزادان در داروخانه‌ها توزیع می‌شود.

بهادری جهرمی در مورد اقدامات دولت برای ترویج آثار فرهنگی هنری حوزه دفاع مقدس اذعان داشت: دفاع مقدس سرمایه فرهنگی و جزو هویت تاریخی ملت ایران است. در طی دهه‌های اخیر ادبیات پایداری و مقاومت و آثار فاخر موسیقایی و سینمایی در حوزه دفاع مقدس با استقبال خوب مردم نیز روبرو شده است. البته همچنان باید از این گنجینه عظیم و بی پایان استفاده و بهره برداری شود. دولت نیز تمام تلاش خود را برای حمایت از آثار و تولیدات فرهنگی و هنری به کار خواهد بست.

وی ادامه داد: در دو سال دولت ۲۶ مجوز برای ساخت آثار سینمایی در حوزه دفاع مقدس صادر شده که ۲۰ مورد ساخته شده است. برخی از آنها در جشنواره فجر سال گذشته اکران و رونمایی شدند و مردم نیز استقبال خوبی کردند. همچنین در حوزه‌ی تئاتر دفاع مقدس بیش از ۸۰۰ اجراهای نمایشی در دولت سیزدهم داشتیم که این میزان دو برابر اجراهای چهار سال قبل از دولت سیزدهم است.

سخنگوی دولت بیان کرد: در حوزه آثار تجسمی در تهران ۶ نمایشگاه نقاشی و عکاسی آزاد سازی خرمشهر و دفاع مقدس برپا شده و در جشنواره فجر تجسمی پارسال جایزه ویژه برای همین موضوع پیش بینی و به دو نفر از هنرمندان اهدا شد. در عین حال در حوزه کتاب نیز بیش از ۲۵۰۰ عنوان کتاب جدید از ابتدای فعالیت دولت در حوزه دفاع مقدس چاپ و روانه بازار شده است.

سخنگو دولت در خصوص مشکل کمبود معلم در کشور گفت: این مسئله مشکلاتی را در روزهای آغازین سال تحصیلی برای معلمان و دانش آموزان ایجاد کرده بود. رئیس جمهور نیز به وزیر آموزش و پرورش در این خصوص تذکر دادند. که علت آن جذب نامتناسب با نیاز در سال‌های اخیر بوده است.

بهادری جهرمی ادامه داد: پس از اجرای طرح رتبه بندی هم حدود ۸۰ هزار معلم بازنشسته شدند. ۷۰ هزار نفر نیز امسال بازنشست شدند، در حالی که به طور معمول ۵۰ هزار نفر بازنشست می‌شدند. با این حال در این دو سال ۲۴۷ هزار معلم جذب شده است که تقریباً معادل هشت سال دولت قبل است.

سخنگوی‌دولت متذکر شد: جذب دانشگاه فرهنگیان هم ۲۵ درصد افزایش داشته است. ۲۵ هزار نفر امسال، سال بعد نیز ۳۵ هزار نفر، سال بعد از آن هم ۴۳ هزار معلم جدید به علاوه ۲۵ هزار از دانشگاه فرهنگیان و جمعاً ۶۸ هزار معلم جدید در شش ماه نخست جذب شدند.

وی گفت: سال آینده حداقل ۵۰ هزار جذب خواهیم داشت. در اینجا همچنین باید توجه داشت جمعیت دانش آموزی نسبت به سال ۹۴ حدود ۳ میلیون نفر اضافه شدند.

بهادری جهرمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص راهکارهای دولت برای تکمیل ۶۰ هزار پروژه‌های نیمه تمام به ارث رسیده از دولت‌های قبلی به این دولت گفت: دولت سه راهکار اساسی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در نظر گرفته است. ابتدا اینکه طبق دستور آقای رئیس جمهور هیچ پروژه و کلنگ جدیدی به زمین زده نخواهد خورد مگر آنکه در جایی ضرورت حتمی به وجود آید که مجبور شویم برای آن پروژه تعریف کنیم. به عنوان مثال در جایی تنش آبی به وجود آمده باشد و جز اولویت‌های کشور باشد که باید به آن توجه شود.

وی افزود: راه کار دوم از میان طرح‌های نیمه تمام در حال تکمیل فعلی است. در حال حاضر شاهدیم که طرح‌هایی از ۱۵ سال، ۱۷ سال و حتی بیست و چند سال گذشته در حال ساخت و تکمیل آن هستند. لازم است این طرح اولویت‌بندی بشوند و بر اساس اولویت‌ها و بودجه‌ای که وجود دارد به تکمیل آن اقدام کنیم تا هرچه سریع‌تر آنها تکمیل شوند.

سخنگوی دولت بابیان راهکار سوم تکمیل طرح‌های نیمه تمام تصریح کرد: راهکار سوم دولت استفاده از روش‌های مشارکت عمومی خصوصی است که بر اساس آن قانونگذار این اجازه را به دولت داده است که بتواند با مشارکت بخش خصوصی و مردم و یا بخش عمومی غیردولتی طرح‌های نیمه تمام را تکمیل کند و در اختیار مردم قرار دهد.

وی افزود: هر آنچه که از طرح‌ها و پروژه‌ها را که امکان جذب مشارکت عمومی و بخش خصوصی را برای آنها وجود داشته باشد، با استفاده از ظرفیت‌های این بخش‌ها فعال کرده و به بهره‌برداری خواهد رساند.

سخنگوی دولت بیان داشت: چون اساساً استفاده از مردم همین است که این امکان فراهم شود تا طرح‌های اولویت‌دار مردمی با این اولویت و محوریت خود مردم به بهره‌برداری برسد. دولت هم در این زمینه همکاری و مشارکت لازم را خواهد داشت تا صرفاً مجری اجرای طرح‌ها نخواهد بود.