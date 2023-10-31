به گزارش خبرنگار مهر جلسه تبادل امضای برنامه همکاری مشترک سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر و کانون فرهنگی هنری مجریان رسانه‌های بیداری و شنیداری امروز در سازمان داوطلبان برگزار شد.

وحید سلیمی رییس سازمان داوطلبان در این مراسم اظهار داشت: مجموعه هلال احمر شامل بخش‌های مختلف از جمله سازمان داوطلبان، سازمان جوانان، تدارکات پزشکی، سازمان امداد نجات و … است که هر کدام وظایف مختلفی را بر عهده دارند.

وی افزود: سازمان داوطلبان در جهت جلب مشارکت اجتماعی برای محرومیت زدایی و اقدامات بشردوستانه تاکنون اقدامات زیادی انجام داده و برنامه‌های بسیاری هم در دست دارد و از جمله این موارد کمک به بیماران نیازمند است.

سلیمی با اشاره به علاقمندی سلبریتی‌ها جهت حضور در بحران‌ها و کمک به مردم حادثه دیده گفت: به طور مثال در زلزله کرمانشاه بسیاری از سلبریتی‌ها عاشقانه وارد عمل شده و در جهت کمک به نیازمندان اقدام کردند آما برخی هم صداقت در کار آنها نبود و بر همین اساس دستگاه قضا به این موضوع ورود یافت.

رییس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه در بهمن سال ۹۸ بر اساس قانون مدیریت بحران که به تصویب رسید به سه مسئله در هلال احمر پرداخته شد، گفت: بخشی از این مسئله مربوط به خدمات امدادی، بخشی مربوط به آموزش همگانی و بخشی هم مرتبط با جذب و هدایت و توزیع کمک‌های غیردولتی داخلی و خارجی بود.

وی با اشاره به اینکه بر اساس این قانون همچنین همه دستگاه‌ها مکلف به همکاری با جمعیت هلال احمر هستند، گفت: بر همین اساس نیز تفاهمنامه هایی با دستگاه‌های مختلف برگزار کردیم.

وی به زلزله خوی اشاره کرد و گفت: در این زمین لرزه پس از حادثه بیش از ۱۱۰ کمپ و اردوگاه برپا شد که ما در جهت جلب مشارکت‌های مردمی تلاش کردیم که مدیریت‌ها کمپ‌ها را به مردم بسپاریم چرا که جنس برنامه‌های ما در این سازمان داوطلبانه است.

سلیمی همچنین از اجرای برنامه نذر خدمت خبر داد و گفت: پیش از این فقط برنامه نذر آب اجرایی می‌شد ولی در جهت توسعه ارائه خدمات طرح «نذر خدمت» را راه اندازی کردیم تا بتوانیم علاوه بر نذر آب، نذر توزیع اقلام زیستی و غذایی و … را داشته باشیم و بر همین اساس ما اعلام آمادگی می‌کنیم که می‌توانیم از ظرفیت مجریان و سلبریتی‌ها در این راستا بهره‌مند شویم.

وی همچنین از اعزام کشتی بشردوستی ایران به مصر طی روزهای آتی برای کمک به مردم غزه خبر داد و گفت: بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ تن اقلام دارویی و زیستی در این کشتی است و تعدادی از خبرنگاران داوطلب هم همراه با این محموله عازم هستند.