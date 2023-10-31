نمایشگاه فناوری های نانو و میکرو ۱۳ آبان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه توسعه فناوری نانو با الگویی بومی به صورت مستمر در حال اجرا و پیشرفت است و از نتایج آن می‌توان به تولید بیش از ۱۶۰۰ محصول و تجهیز مبتنی بر فناوری نانو به وسیله ۳۵۸ شرکت فناور و صنعتی، رشد سالانه بیش از ۵۰ درصد در حجم بازار محصولات نانو ساخت داخل در سال‌های گذشته، کاهش وابستگی به واردات در برخی محصولات راهبردی از جمله کاتالیست‌های پالایشگاهی اشاره کرد.

تکمیل ده‌ها پروژه رفع نیاز صنایع مبتنی بر فناوری‌های داخلی، صادرات محصولات فناوری نانو به بیش از ۵۰ کشور و فعالیت علمی و پژوهشی بیش از ۴۰ هزار استاد و پژوهشگر در عرصه فناوری نانو از دیگر نتایج اجرای برنامه توسعه نانویی در کشور به شمار می رود.

بر این اساس ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو در روزهای ۱۳ تا ۱۶ آبان ماه سال جاری، چهاردهمین نمایشگاه فناوری‌های نانو و میکرو (ایران نانو ۱۴۰۲) را در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می‌کند.

در این رویداد فناورانه، حدود ۱۰۰ شرکت تولیدی در حوزه‌های سلامت، نفت و انرژی، عمران، آب و محیط زیست، کشاورزی، خودرو، منسوجات و پلیمر حضور دارند.

همچنین بیش از ۵۰ طرح فناورانه آماده سرمایه گذاری است و نتایج ده‌ها پروژه رفع چالش‌های صنعتی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ارایه شده است.

علی طهاری مدیر اجرایی چهاردهمین نمایشگاه فناوری نانو امروز در نشستی خبری که در محل ستاد توسعه فناوری نانو برگزار شد، با اشاره به اینکه باشگاه دانش آموزی فناوری نیز در نمایشگاه چهاردهم حضور خواهند داشت، گفت: همچنین تور دانشجویی و دانش آموزی برای بازدید از نمایشگاه تدارک دیده ایم که شامل دانشجویان خارجی که در دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کنند بازدید دارند.

مدیر اجرایی چهاردهمین نمایشگاه فناوری نانو با بیان اینکه دو غرفه مخصوص طرح‌های استارت‌آپی و طرح های بدیع در نمایشگاه مستقر هستند، گفت: در بخش طرح‌های بدیع، دستاوردهایی که قابلیت رقابت جهانی دارند نیز به نمایش در می‌آید.

وی با بیان اینکه براساس ماموریت ستاد نانو ۶ شرکت‌های مرتبط با حوزه میکرو هم در این‌نمایشگاه حضور دارند، خاطرنشان کرد: در بخش های دیگر نمایشگاه محصولات حوزه‌های صنعتی ساختمان، نانوپوشش، تجهیزات آزمایشگاهی، ماشین آلات صنعتی تولید و تامین مواد اولیه و کاتالیست نیز عرضه می شوند.

طهاری درباره برنامه های چهاردهمین نمایشگاه نانو گفت: روز اول، افتتاحیه نمادین، روز دوم نشست سفرای ۷ کشور، روز سوم رونمایی از ۷ محصول جدید و ۵ قرارداد با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور منعقد می شود.