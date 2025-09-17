به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، علی طهاری، دبیر این رویداد، با تشریح برنامهریزی نمایشگاه، اظهار داشت: ایران نانو ۱۴۰۴ بر اساس نیازهای واقعی زیستبوم فناوری و نوآوری کشور طراحی شده است. وی تأکید کرد: دبیرخانه نمایشگاه، بسترهای لازم را برای آشنایی شرکتهای نانویی با روشهای تأمین مالی داخلی و خارجی فراهم میآورد.
طهاری افزود: هدف اصلی ما این است که با بهرهگیری از ابزارهای نوین مالی، نیازهای اعتباری شرکتها را پوشش داده و شاهد افزایش تولید در بخش فناوری نانو باشیم.
وی با اشاره به ماهیت چندوجهی و کاربردهای گسترده فناوری نانو در صنایع مختلف، گفت: امیدواریم این نمایشگاه بتواند طیف وسیعی از مخاطبان علاقهمند را به خود جلب کند.
علاقهمندان به شرکت و بازدید از نمایشگاه ایران نانو ۱۴۰۴ میتوانند جهت ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت رسمی این رویداد مراجعه کنند. همچنین، جهت هماهنگی و دریافت اطلاعات تکمیلی، امکان تماس با دبیرخانه از طریق شمارههای ۰۲۱-۶۳۱۰۳۱۳۱، ۰۲۱-۶۳۱۰۳۱۱۰ و ۰۹۰۵۷۱۸۸۱۸۶ فراهم است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و بهروزرسانیها، علاقهمندان میتوانند کانالهای رسمی نمایشگاه در شبکههای اجتماعی بله (@irannanoexhibition) و تلگرام (t.me/irannano۲۰۲۵) را دنبال کنند.
