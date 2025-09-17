  1. دانش و فناوری
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۸

تمرکز ایران نانو ۱۴۰۴ بر تسهیل تأمین مالی شرکت‌های نانویی

نمایشگاه ایران نانو ۱۴۰۴ با هدف رفع نیازهای زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور و تسهیل فرآیندهای تأمین مالی شرکت‌های فعال، از تاریخ ۱۱ تا ۱۴ آبان‌ماه در نمایشگاه‌ بین‌المللی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، علی طهاری، دبیر این رویداد، با تشریح برنامه‌ریزی نمایشگاه، اظهار داشت: ایران نانو ۱۴۰۴ بر اساس نیازهای واقعی زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور طراحی شده است. وی تأکید کرد: دبیرخانه نمایشگاه، بسترهای لازم را برای آشنایی شرکت‌های نانویی با روش‌های تأمین مالی داخلی و خارجی فراهم می‌آورد.

طهاری افزود: هدف اصلی ما این است که با بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی، نیازهای اعتباری شرکت‌ها را پوشش داده و شاهد افزایش تولید در بخش فناوری نانو باشیم.

وی با اشاره به ماهیت چندوجهی و کاربردهای گسترده فناوری نانو در صنایع مختلف، گفت: امیدواریم این نمایشگاه بتواند طیف وسیعی از مخاطبان علاقه‌مند را به خود جلب کند.

علاقه‌مندان به شرکت و بازدید از نمایشگاه ایران نانو ۱۴۰۴ می‌توانند جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت رسمی این رویداد مراجعه کنند. همچنین، جهت هماهنگی و دریافت اطلاعات تکمیلی، امکان تماس با دبیرخانه از طریق شماره‌های ۰۲۱-۶۳۱۰۳۱۳۱، ۰۲۱-۶۳۱۰۳۱۱۰ و ۰۹۰۵۷۱۸۸۱۸۶ فراهم است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و به‌روزرسانی‌ها، علاقه‌مندان می‌توانند کانال‌های رسمی نمایشگاه در شبکه‌های اجتماعی بله (@irannanoexhibition) و تلگرام (t.me/irannano۲۰۲۵) را دنبال کنند.

