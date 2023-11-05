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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۰۲

«چرخ» با محور نانو دارو و نانو پوشش در سه روز پخش می‌شود

«چرخ» با محور نانو دارو و نانو پوشش در سه روز پخش می‌شود

مجله علمی و فناوری «چرخ» این هفته با موضوع فناوری نانو روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه به پخش می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، برنامه «چرخ» در هفته پیش رو با محوریت نانو و با اجرا و سردبیری سیاوش عقدایی روی آنتن شبکه چهار سیما می‌رود.

این برنامه امشب یکشنبه ۱۴ آبان به معرفی ستاد نانو و بررسی‌ دستاوردهای این ستاد از زمان تاسیس تا کنون می پردازد. این برنامه گفتگویی هم با عماد احمدوند دبیر ستاد نانو دارد.

فردا دوشنبه ۱۵ آبان نیز این برنامه به موضوع «نانودارو چیست؟» می‌پردازد و سوالات مختلفی از جمله شرکت‌های تولیدکننده‌ نانوداروی ایرانی چطور از خروج ارز جلوگیری می‌کنند؟ یا چه آینده‌ای برای تولید نانوداروهای ایرانی پیش‌بینی می‌شود؟ پاسخ می‌دهد.

این برنامه روز سه شنبه ۱۶ آبان نیز به «نانو پوشش‌» و تعریف آن می پردازد و به این سوال جواب می‌دهد که تولید نانوپوشش‌ها در ایران چطور به صنایع کمک می‌کند. همچنین با طرح این سوال که کشور ما در کدام مرحله از تجاری‌سازی جهانی نانوپوشش‌ها قرار دارد؟ بحث در این باره را به پایان می رساند.

مجله علمی و فناوری «چرخ» در گروه علم و فناوری شبکه چهار تولید و هفته‌ای سه روز یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۹ پخش می‌شود.

کد مطلب 5931066
عطیه موذن

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