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۹ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۱۵

توسط فضانوردان شنژو ۱۶؛

نخستین تصاویر از ایستگاه کامل فضایی چین منتشر شد

نخستین تصاویر از ایستگاه کامل فضایی چین منتشر شد

خدمه ماموریت شنژو۱۶ چین هنگام ترک ایستگاه فضایی تیانگونگ تصاویری خارق العاده از آن را ثبت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس،این تصاویر که با دوربین های وضوح بالا ثبت شده، برای نخستین بار ساختار کامل ایستگاه فضایی چین را از زمان قرار گرفتن در مدار زمین نشان می دهد.

نخستین تصاویر از ایستگاه کامل فضایی چین منتشر شد

خدمه شنژو ۱۶ قبل از آغاز سفر به زمین، کنترل ایستگاه فضایی را به خدمه شنژو ۱۷ سپردند که در اکتبر به تیانگونگ سفر کرده بودند. ۳ فضانورد چینی شنژو ۱۶ در ۳۰ اکتبر سال جاری ملادی تیانگونگ را ترک کردند وهمراه کپسول بازگشت همان روز به زمین رسیدند.

نخستین تصاویر از ایستگاه کامل فضایی چین منتشر شد

آنها هنگام بازگشت به زمین دوربین هایشان را به سمت ایستگاه فضایی چین چرخاندند و تصاویری خارق العاده از این آزمایشگاه در مدار سیاره خاکی ثبت کردند.

تیانگونگ در ارتفاع ۳۴۰ تا ۴۵۰ کیلومتری زمین قرار دارد و نخستین واحد آن به نام تیان هه در ۲۰۲۱ میلادی به مدار پایین زمین رسید. نخستین خدمه آن در ماموریت شنژو ۱۲ نیز در ژوئن همان سال به آنجا رسیدند.

کد مطلب 5953832
شیوا سعیدی

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