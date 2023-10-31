پاکسازی ۷ هکتار از تالاب انزلی با جمع آوری گیاه سنبل آبی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه عشوری اظهار کرد: به دلیل رشد بی‌رویه گیاه مهاجم سنبل آبی در تالاب بین‌المللی انزلی، ۷ هکتار از منطقه‌ی غربی این تالاب بین المللی در محدوده آبکنار و ماهروزه با همکاری ۳۰ نفر از نیروهای یگان حفاظت پاکسازی و بیش از ۱۵۰ تن گیاه سنبل آبی به صورت دستی و با دستگاه جمع آوری شد.

وی با اشاره به گسترش سریع گیاه مهاجم سنبل آبی، افزود: این گیاه وقتی وارد اکوسیستم آبی می‌شود، در مدت ۲ هفته می‌تواند جمعیت خود را به ۲ برابر افزایش داده و یک بوته با ۲۰ گل می‌تواند ۳ هزار دانه تولید کند و هر دانه آن می‌تواند بین ۵ تا ۲۷ سال زنده بماند.

عشوری با بیان اینکه گیاه مهاجم سنبل آبی به عنوان گونه زینتی به کشور وارد شده بود، گفت: این گیاه به سرعت تکثیر و با پوشاندن سطح آب، مانع ورود نور و اکسیژن به داخل آب شده، به طوری که ابتدا باعث افزایش لجن در عرصه آبی شده سپس آن را خشک می‌کند.