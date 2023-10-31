جنایات رژیم صهیونیستی در حق مردم فلسطین تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منصور امامی ظهر سه شنبه در نشست گفتمان انقلاب اسلامی که با حضور روحانیون مستقر آذربایجان غربی در اردوگاه نور برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مسائلی که باید امروز تبیین شود جنایات رژیم صهیونیستی در حق مردم فلسطین است و متأسفانه حتی در جمع نخبگان هم بعضاً مطالبی مطرح می‌شود که نشان می‌دهد، این مسئله به درستی تبیین نشده است.

وی افزود: اگر از منظر دینی به این مسئله نگاه کنیم، آیات و روایات فراوانی در مورد یهود وارد شده است و در تاریخ از صدر اسلام تاکنون دست یهود در همه فتنه‌های بزرگ وجود داشت و یکی از مصادیق " غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ " در سوره حمد که روزی ۱۰ بار در نماز واجب است بخوانیم، قوم یهود می‌باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: بی دلیل نیست که حجم قابل توجهی از آیات و روایات به جنایت و خباثت یهود اختصاص یافته است و تفسیر طبری مهم‌ترین منبع انتشارات اسرائیلیات است و هر کجا به قرآن دروغ بسته شده است دست یهود در آن بود.

وی ادامه داد: علت اصلی مبارزه یهودی‌ها با حضرت مسیح این بود که آئین مسیح به ضرر یهودی‌هایی بود که دین موسی (ع) را تحریف کرده بودند و یهودی‌ها افراد را گمارده بودند تا مسیحی‌ها را تحت تعقیب قرار داده و آنها را بکشند و یکی از این افراد گمارده شده به اسم شائول طرسوسی " پولس " بود که دید نمی‌توان با کشتن مسیحی‌ها، آنها را منقرض کرد و لذا لازم است به درون آنها رخنه کرده و مسیحیت را باید تحریف کنند.

حجت الاسلام امامی اضافه کرد: این فرد در اول خود را به کوری زد و سپس به مسیحی‌ها به دروغ گفت که توسط حضرت مسیح بینا شدم و خود را پیام رسان و رسول حضرت عیسی جا زد ولذا پولس قاتل تبدیل به پولس مقدس شد و بعد از حضرت عیسی (ع) مقدس‌ترین فرد، این شخص است و مبانی فکری مسیحیت امروز مبانی فکری پولس است و لذا تحریف یکی از مهم‌ترین شگردهای یهودی‌ها بود.

وی گفت: تاریخ صدر اسلام هم پر است از این افراد؛ اسم هر کسی اگر عبدالشمس و یا دیگر اسامی جاهلی بود نبی مکرم اسلام دستور می‌داد اسم خود را به عبدالرحمن تغییر دهد اما نام ابوهُرَیره که از جمله اسامی دوران جاهلیت بود و معنی آن گربه باز بود، باقی ماند و این فرد یهودی ای بود که از گرسنگی داشت می‌مرد به دروغ اسلام آورد تا زنده بماند و بعدها با تعریف داستان‌های صهیونیستی و یهودی در ببین مسلمانان جدا شده از مکتب اهل بیت به یک محور تبدیل شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه بر اساس اعترافات خود ابوهریره، او بیش از ده هزار حدیث جعلی به نبی اکرم نسبت داده است، افزود: کعب الاحبار یهودی یکی دیگر از یهودی‌هایی بود که روز دوشنبه در زمان خلیفه، مسلمان شد و روز جمعه برای مسلمانان اقامه نماز جمعه کرد و یهودی‌ها وارد اسلام شدند تا دین الهی اسلام را هم مثل دین یهود تحریف کنند که اعجاز اهل بیت علهم السلام مانع شد هر چند در برخی موارد جعلیات را وارد اسلام کرد.

حجت الاسلام امامی اضافه کرد: در فیلمی که به نام محمدرسول الله توسط مصطفی عقاد ساخته شده است هیچ نشانی بجز یک شمشیر از امام علی علیه اسلام نیست و هیچ اشاره‌ای به یهود و منافقین که این همه آیات و روایات در موردشان وجود وجود دارد، نشده است. در صدر اسلام امام علی علیه السلام بزرگترین مدافع بنی اکرم (ص) بود و یهود در صدر اسلام بزرگترین دشمن بودند و در این فیلم هیچ نشانه‌ای از جنگ احزاب نیست چرا که اگر می‌خواست بدان اشاره کند باید به خدعه و نیرنگ‌های یهود هم اشاره می‌کرد.

وی عنوان کرد: رهبر انقلاب در ۱۹ اردیبهشت سال ۸۴ در دیدار جمعی از دانشجویان استان کرمان فرمودند؛ بنده سال ۵۰ در مشهد برای دانشجوها درس تفسیر می‌گفتم و اوایل سوره‌ی بقره - ماجراهای بنی اسرائیل - را تفسیر می‌کردم. بنده را به ساواک خواستند و گفتند چرا شما راجع به بنی اسرائیل حرف می زنید؟ گفتم آیه‌ی قرآن است؛ من دارم آیه‌ی قرآن را معنا و تفسیر می‌کنم. گفتند نه، این اهانت به اسرائیل است! درس تفسیر بنده را به خاطر تفسیر آیات بنی اسرائیل - چون اسم اسرائیل در آن بود - تعطیل کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی عنوان داشت: علمای بزرگ اسلام در مورد مکر یهود سخنرانی کرده و کتاب نوشتند و این بیان رهبر معظم انقلاب است که می‌فرمایند: ما رژیم صهیونیستی را یک رژیم نامشروع و حرام‌زاده میدانیم. و این را باید ما روحانیون تبیین کنیم.

وی گفت: در افق معارفی شیعه مسئله فلسطین بسیار مهم است و یکی از جنگ‌های مهم امام زمان (عج) در فلسطین خواهد بود و در از بیت المقدس نبی مکرم به معراج رفته است و آنجا محل عروج بشریت است و در برخی نقل‌ها بیان شده است که حضرت سلیمان همه سحر و جادوهای شیاطین و اجنه را آنجا دفن کرده و به همین دلیل برای یهودی‌ها مهم است.

حجت الاسلام امامی با اشاره به جشن پوریم یهودی گفت: اگر از بُعد ایرانی به لزوم دشمنی با صهیونیست‌ها نگاه بکنیم، یهودی‌ها سه هزار سال است جشن پوریم را که قتل عام مردم ایران است، جشن می‌گیرند و در نقل‌های تاریخی بین هشتاد تا ۵۰۰ هزار نفر ایرانی را قتل عام کردند که کل مردم ایران آن زمان حدود ۸۰۰ هزار نفر بودند.

وی ادامه داد: در سال ۱۹۱۷ میلیادی که بخش‌هایی از ایران توسط نیروهای روسیه، عثمانی و بریتانیا اشغال شد و ذخیره غلات جنوب شرق به نظامیان بریتانیایی فروخته شد و در شمال شرق ایران نظامیان روس همه راه‌ها را بستند و از انتقال گندم به جز آنهایی که به مقصد ارتش روس بودند جلوگیری کردند و یک قحطی بزرگ اتفاق افتاد و ۹ میلیون از مردم ۲۱ میلیونی ایران قتل عام شدند که نقش راکفیلرها و روتشیلدهای یهودی در این قحطی غیر قابل کتمان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی افزود: در تاریخ معاصر انسان از حجم جنایات صهیونیستی‌ها در حیرت می‌ماند و امام خمینی از روزی که علم مبارزه با پهلوی را بلند کرد پای یهود و صهیونیزم را در حکومت پهلوی تبیین کردند و بعد از انقلاب هم امام فرمودند؛ صهیونیست‌ها جنگ تحمیلی را راه انداختند تا فکر مسلمانان را از فلسطین منحرف کنند.

وی اضافه کرد: همه جنایات و مظالمی که حکومت‌ها بر سر بشریت آورده‌اند، اسرائیل بر سر ملت فلسطین آورده است و اصلاً ۸۰ سال قبل موجودی به نام اسرائیل وجود نداشت، بعد از سقوط عثمانی، فلسطین به دست انگلیس افتاد و آنها ممالک مسلمانان را به صهیونیست‌ها دادند.

حجت الاسلام امامی گفت: برخی‌ها یک شایعه‌ای راه انداختند که فلسطینی‌ها ناصبی هستند و این دروغی بیش نیست و امام موسی فرمود؛ اگر کمونیست‌ها، شیطان و … با اسرائیل مبارزه کنند ما از کمونیست‌ها و شیطان دفاع خواهیم کرد و این وظیفه روحانیت است که به مردم تبیین کند اسرائیلی‌ها ۷۰ سال است خون مردم فلسطین را در شیشه کرده و اجازه ورد آنها به مساجد و منازل خودشان را نمی‌دهد و امروز عده‌ای می‌گویند حماس اشتباه کرده از کشور خود دفاع کرده است.