صادرات کالا از گمرک خراسان شمالی ۱۸درصد رشد داشت

عباس باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت صادرات و واردات کالاها از گمرک خراسان شمالی اظهار کرد: طی هفت ماهه نخست سال جاری بالغ بر یک هزار و ۲۹۶ فقره اظهارنامه صادراتی به وزن بیش از ۱۴۴ هزار تن کالا و به ارزش ۵۴ میلیون و ۵۷۰ هزار دلار کالا از گمرک استان خراسان شمالی به خارج از کشور صادر شده است.

مدیرکل گمرک خراسان شمالی افزود: این میزان از صادرات کالا در هفت ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش دلاری ۳۶ درصد کاهش ولی از لحاظ وزن کالا رشدی ۱۸ درصدی داشته است.

وی گفت: عمده کالاهای صادراتی از طریق گمرکات استان شامل محصولات پتروشیمی (کود اوره، آمونیاک)، محصولات فولادی، زعفران و … است که به کشورهای عراق، ترکیه، ایتالیا، پاکستان و… صادر شده است.

باقری در ادامه افزود: بیش از ۴۱ میلیون دلار کالا از طریق گمرک استان نیز به داخل کشور وارد شده است.

وی در ادامه از آمار هفت ماهه واردات گمرکات استان خبر داد و بیان کرد: در ۷ ماهه نخست سال جاری ۱۰۶ فقره اظهارنامه وارداتی به ارزش بیش از ۴۱ میلیون دلار کالا و به وزن ۱۱۷ هزار و ۳۰۰ تن از طریق گمرک استان وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش ۴ درصد رشد و از حیث وزن نیز ۴۶۵ درصد رشد داشته است.

باقری عمده کالاهای وارداتی از طریق گمرک خراسان شمالی را سنگ آلومینیوم، الکتروموتور، اجزا و قطعات ماشین ظرف‌شویی، کولر و یونیت خارجی کولر و … عنوان کرد که عمدتاً از طریق کشورهای چین، ترکیه و امارات وارد کشور شده است.