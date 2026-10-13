شکوفایی استعداد کودکان باید در اولویت مدیریت شهری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد علمی بعد از ظهر سه شنبه هم‌زمان با هفته ملی کودک در دیدار با جمعی از کودکان نخبه و برگزیده در حوزه‌های علمی، ادبی و قرآنی، بر جایگاه کودکان در آینده جامعه و ضرورت فراهم‌کردن زمینه رشد و مشارکت آنان در برنامه‌های شهری تأکید کرد.

به گزارش دبیرخانه شهر دوستدار کودک شهرداری قزوین، علمی اظهار کرد: کودکان سرمایه‌های اصلی جامعه و آینده‌سازان ایران هستند و فراهم‌کردن بستر مناسب برای رشد، آموزش، شکوفایی استعدادها و مشارکت مؤثر آنان، از مسئولیت‌های مهم مدیریت شهری است.

وی با اشاره به رویکرد قزوین در مسیر تحقق اهداف شهر دوستدار کودک افزود: مدیریت شهری تلاش می‌کند با توجه به نیازها، خواسته‌ها و دیدگاه‌های کودکان، زمینه ایجاد فضاهای شهری ایمن‌تر، بانشاط‌تر و متناسب با نیازهای این گروه سنی را فراهم کند.

شهردار قزوین شنیدن صدای کودکان و توجه به پیشنهادهای آنان را در شناسایی بهتر مسائل شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مؤثر دانست و از ایده‌های خلاقانه و مسئولانه مطرح‌شده در این دیدار قدردانی کرد.

علمی در بخش دیگری از این دیدار به موضوع مدیریت منابع آب و حفاظت از محیط‌زیست اشاره کرد و گفت: استفاده از سامانه‌های تصفیه آب با مقیاس مناسب در برخی فضاهای شهری و بهره‌گیری مجدد از آب تصفیه‌شده برای آبیاری فضای سبز، از موضوعات قابل توجه در مسیر توسعه خدمات شهری و مدیریت بهینه منابع آب است.

وی همچنین با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده در حوزه فرهنگی، بر اهمیت توجه به المان‌های فرهنگی در فضاهای شهری، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی و تقویت برنامه‌های آگاهی‌بخش و فرهنگ‌ساز تأکید کرد.

شهردار قزوین در پایان، توجه به ایده‌ها و دیدگاه‌های کودکان را زمینه‌ای برای تقویت مشارکت اجتماعی آنان و حرکت به‌سوی شهری متناسب با نیازهای نسل آینده دانست.

