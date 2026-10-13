به گزارش خبرگزاری مهر، جاوید پورنگ در نشست کارگروه بهداشتی شهرستان تاکستان که با محوریت بررسی فعالیت مراکز غیرمجاز پزشکی و صیانت از سلامت شهروندان در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان برگزار شد، اظهار کرد: پایش سراسری با هدف شناسایی و جمع‌آوری مراکز غیرمجاز پزشکی در دستور کار قرار گرفته و با این مراکز و متخلفان برخورد قانونی و جدی خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت نظارت بر فعالیت‌های حوزه سلامت افزود: فعالیت مراکز و افرادی که بدون مجوزهای قانونی در حوزه پزشکی و درمانی فعالیت می‌کنند، در کانون توجه دستگاه‌های نظارتی و قضایی قرار دارد و موارد تخلف مطابق قوانین و مقررات پیگیری می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب تاکستان همچنین بر ضرورت همکاری و تعامل دستگاه‌های متولی سلامت، مراجع قضایی و فعالان حوزه پزشکی برای پیشگیری از فعالیت‌های غیرمجاز و حفظ سلامت شهروندان تأکید کرد.

در ادامه این نشست، سیدجواد شجاعیان، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان، با تشریح اقدامات نظارتی این شبکه در حوزه مراکز درمانی و مطب‌های خصوصی، بر ضرورت فعالیت تمامی ارائه‌دهندگان خدمات سلامت در چارچوب قوانین و ضوابط وزارت بهداشت تأکید کرد.



