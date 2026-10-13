  1. استانها
  2. اصفهان
۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۵

کشف موتورسیکلت مسروقه از مخفیگاه سارقان در اردستان

کشف موتورسیکلت مسروقه از مخفیگاه سارقان در اردستان

اردستان-فرمانده انتظامی اردستان از دستگیری باند ۳ نفره سارقان موتور سیکلت و کشف ۵ دستگاه موتورسیکلت مسروقه توسط کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی خبر داد.

سرهنگ حجت الله بهامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت موتور سیکلت در سطح شهرستان اردستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پس از انجام تحقیقات گسترده و اقدامات علمی و تخصصی سرانجام ۳ سارق که در این سرقت ها دست داشتند را به دست آورده و با رصد هوشمندانه خود مخفیگاه آنها را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان تصریح کرد: با شناسایی مخفیگاه سارقان ماموران طی هماهنگی با مرجع قضائی وارد عمل شده و متهمان را دستگیر و به یگان انتظامی انتقال دادند.

بهامین با اشاره به کشف ۵ دستگاه موتورسیکلت مسروقه از مخفیگاه سارقان، یادآور شد: متهمان در تحقیقات صورت گرفته به بزه ارتکابی اعتراف کردند که در این خصوص پرونده تشکیل و متهم برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6977021

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها