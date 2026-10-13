رئیسی:مجلس پیگیر رفع موانع و حمایت از فعالان گردشگری در شرایط جنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد منان رئیسی شامگاه سه شنبه در جمع فعالان صنعت گردشگری با اشاره به شرایط دشوار کشور و فشارهای ناشی از جنگ بر بخش‌های مختلف اقتصادی، بر آمادگی خود برای پیگیری مسائل و مشکلات فعالان این صنعت در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد و گفت: با وجود شرایط سختی که بر کشور و مردم تحمیل شده است، هر اقدامی که در توان ما باشد برای حمایت از فعالان گردشگری انجام خواهیم داد.



وی با اشاره به ظرفیت‌های مجلس شورای اسلامی در حوزه قانون‌گذاری و نظارت افزود: فعالان صنعت گردشگری می‌توانند مسائل، مشکلات و پیشنهادهای خود را در قالب بسته‌های کارشناسی ارائه کنند تا زمینه پیگیری این مطالبات در مجلس فراهم شود.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی فعالان این حوزه اظهار کرد: به اعتقاد من، هیچ‌کس بهتر از افرادی که در صنعت گردشگری فعالیت می‌کنند، با ابعاد مختلف این صنعت، ظرفیت‌ها، نقاط ضعف و قوت، فرصت‌ها و تهدیدهای آن آشنایی ندارد و به همین دلیل، تدوین پیشنهادهای اصلاحی از سوی خود فعالان می‌تواند مبنای مناسبی برای پیگیری مسائل این بخش باشد.



رئیسی ادامه داد: چنانچه فعالان گردشگری بسته‌ای مشخص از پیشنهادها و راهکارهای مورد نیاز این صنعت تهیه کنند، آمادگی دارم موضوعات مطرح‌شده را در مجلس دنبال کنم تا در فرصت باقی‌مانده از فعالیت مجلس دوازدهم، امکان رسیدگی به بخشی از مشکلات این حوزه فراهم شود.



وی با اشاره به اهمیت نقش مجلس در اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت قانون‌گذاری برای رفع موانع و بهبود شرایط فعالیت در صنعت گردشگری، یکی از مسیرهایی است که می‌توان مطالبات این حوزه را از طریق آن پیگیری کرد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه حمایت از فعالان گردشگری صرفاً به تصویب قوانین محدود نمی‌شود، به ضرورت نظارت بر اجرای مصوبات اشاره کرد و گفت: گاهی قوانین مؤثری تصویب می‌شوند، اما در مرحله اجرا به‌طور کامل عملیاتی نمی‌شوند و همین مسئله می‌تواند مانع تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده شود.



رئیسی افزود: فعالان گردشگری و افرادی که در این حوزه دغدغه دارند، می‌توانند گزارش‌های خود درباره مشکلات اجرایی، موانع موجود و مواردی را که نیازمند پیگیری نظارتی است، ارائه کنند تا این موضوعات نیز در چارچوب وظایف مجلس دنبال شود.



وی خاطرنشان کرد: اگر گزارشی از سوی فعالان این صنعت درباره اجرا نشدن یا اجرای ناقص قوانین و مقررات ارائه شود، آمادگی دارم با استفاده از ظرفیت نظارتی مجلس، موضوع را پیگیری کنم تا در حد امکان برای رفع مشکلات موجود اقدام شود.



این نماینده مجلس با اشاره به آثار شرایط جنگی بر وضعیت فعالان اقتصادی و گردشگری اظهار کرد: در شرایطی که کشور با دشواری‌های ناشی از جنگ مواجه است، باید از ظرفیت‌های موجود برای کاهش فشارها بر فعالان این صنعت استفاده کرد و در حد توان، زمینه بهبود شرایط آنان را فراهم آورد.



رئیسی با بیان اینکه حمایت از فعالان گردشگری در این مقطع نیازمند همراهی و پیگیری مطالبات تخصصی آنان است، ابراز امیدواری کرد که با ارائه پیشنهادهای کارشناسی و استفاده از ظرفیت‌های تقنینی و نظارتی مجلس، بتوان بخشی از مشکلات این حوزه را کاهش داد.



با همدلی از شرایط دشوار عبور می‌کنیم



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ‌های تحمیل‌شده به کشور، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، گفت: ملت ایران در سال‌های اخیر با فراز و نشیب‌های دشواری مواجه بوده‌اند و شرایط کنونی نیز از جمله مقاطعی است که عبور از آن به همدلی، همراهی و اتحاد نیاز دارد.



رئیسی با اشاره به اینکه جنگ اخیر نیز شرایط نامطلوبی را برای بخش‌هایی از جامعه و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، افزود: امیدواریم با پیگیری مطالبات و استفاده از ظرفیت‌های موجود، بتوانیم بخشی از فشارهای واردشده بر فعالان صنعت گردشگری را کاهش دهیم و تسکینی بر مشکلات آنان باشیم.



وی با تأکید بر ضرورت حفظ امید و انسجام ملی اظهار کرد: مردم ایران در طول تاریخ با دشواری‌ها و فراز و نشیب‌های بسیاری روبه‌رو شده‌اند و با اتکا به توانمندی‌های خود از مراحل سخت عبور کرده‌اند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد: کشور با اتکال به خداوند متعال و تداوم همدلی و اتحاد مردم، از شرایط کنونی نیز عبور کند و ایران اسلامی جایگاه شایسته خود را در عرصه‌های مختلف تثبیت کند.