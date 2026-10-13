به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی المیادین به نقل از منابع میدانی یمن اعلام کردند که حملات هوایی منطقه رأس عیسی در استان الحدیده را هدف قرار داد.

رسانه های یمنی همچنین از حملات توپخانه‌ای عربستان سعودی به مناطق مختلفی در شهرستان مرزی «شدا» در استان صعده خبر دادند.

این حملات در حالی انجام می گیرد که عربستان سعودی عصر امروز شرکت نفت یمن در منطقه الصباحه واقع در شهرستان بنی‌مطر در غرب صنعا را هدف حمله هوایی قرار داد.

نیروهای مسلح یمن هم در واکنش به این حملات، هشدار تخلیه برای فرودگاه ملک خالد در پایتخت سعودی و پالایشگاه های شرکت آرامکو در ریاض و الظهران را صادر کردند.