به گزارش خبرنگار مهر، احمد شایسته ظهر سه‌شنبه در نشست هماهنگی راهپیمایی ۱۳ آبان که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، اظهار کرد: هماهنگی لازم برای حضور پرشور دانش آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان انجام گرفته است.

وی افزود: برای مدارسی که در فاصله دورتر از محل راهپیمایی قرار دارند ۲۰ دستگاه اتوبوس تدارک دیده شده است.

معاون فرهنگی آموزش و پرورش استان کرمانشاه تصریح کرد: فضاسازی در مدارس و تهیه بروشورهای آموزشی در مدارس کرمانشاه انجام گرفته و گفتگوهای بصیرتی و تبیین موضوعات ضداستکباری در مدارس در حال برگزاری است.

شایسته بیان کرد: دیدار با خانواده معظم شهدا و نشست‌های پرسش و پاسخ نیز از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته برای ایام ۱۳ آبان است.

بسیجیان در راهپیمایی ۱۳ آبان حضور خواهند داشت

سرهنگ سعید بهشتی نیز در ادامه این نشست عنوان کرد: اطلاع رسانی لازم به بسیجیان برای حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان انجام گرفته است.

وی افزود: سیستم صوتی سیار، تهیه استیج نیز توسط سپاه انجام گرفته است.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه تصریح کرد: تیزر تلویزیونی نیز برای پخش در شبکه زاگرس نیز آماه شده است.