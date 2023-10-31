یک ونیم میلیون سرباز از مهارتهای منتج به اشتغال بهره مند می شوند

محمدجواد زاده‌کمند در گفت و گو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: امروز جهان چشمه کوچکی از مجاهدت‌های حاج قاسم سلیمانی را می‌بینیم که مبارزان فلسطینی به جایی رسیدند که ارتش‌های بزرگ دنیا مبهوت شکسته شدن هیمنه ۷۵ ساله ارتش رژیم صهیونیستی هستند.

وی در ادامه با اشاره به طرح مهارت‌آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه نیروهای مسلح گفت: این طرح با آماده‌سازی جوانان برای ورود به زندگی موفق و اشتغال سربازان به کمک دولت در این امر مهم آمده است.

فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، توانمندسازی و کسب مهارت، ارتقای اثربخش و جذابیت دوره سربازی و تسهیلگری در اشتغال را از جمله مزایایی این طرح‌ها دانست.

زاده‌کمند از قرارداد با ۲۷ دستگاه در راستای مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح خبر داد و گفت: هدف‌گذاری بر پوشش مهارت‌های عمومی و تخصصی یک میلیون و ۴۵۰ هزار و ۶۰۶ نفر است که ۶۸۲ هزار نفر مهارت‌های عمومی و ۷۶۸ هزار نفر آموزش‌های تخصصی را در ۶ سال گذشته قرارگاه گذرانده‌اند.

وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد مهارت‌ها منتج به اشتغال شده است، تصریح کرد: ۱۴ هزار محیط کار واقعی و ۳ هزار مجتمع آموزشی در راستای طرح‌های مهارت‌آموزی سربازان وظیفه ساماندهی و توسعه داده شده‌اند.

فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح گفت: مهارت‌آموزی سربازان باید به مهارت‌ورزی گسترش داده شوند.