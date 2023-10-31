به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله عباسی امروز سه شنبه در دیدار دستیار وزیر امور خارجه در امور دریای خزر خواستار برگزاری نشستی مشترک بین استانهای حاشیه خزر و وزارت امور خارجه در زمینه مباحث مربوط به اقتصاد دریا محور و نحوه تعاملات شکوفایی این ظرفیتها شد.
وی افزود: اتفاق نظر و هماهنگی بین استانها مهم است که انتظار است وزارت امور خارجه در حوزههای مربوطه و همایشهای منطقهای مرتبط با هر استان، استانداران را نیز مشارکت دهد.
عباسی از جمله این مباحث و ظرفیتها را برای استانهای شمالی حاشیه خزر در راستای توجه به حوزه اقتصاد دریا، مباحث شیلاتی چون صید کیلکا و ماهیان خاویاری ذکر کرد و گفت: البته الان با توجه به کاهش شدید ماهیان خاویاری صید انجام نمیشود و در زمینه تقویت ذخایر ژنتیکی نیز اقدامات تحقیقاتی، پرورش و رهاسازی این ماهیان در دست انجام است.
استاندار گیلان اضافه کرد: گزارشی از اقدامات و ظرفیتها در مباحث زیست محیطی و شیلاتی و پیوستهای آن ارائه خواهیم کرد.
عباسی همچنین در خصوص دریا و افت سطح آب با توجه به شیب دریا گفت: این امر در بنادر ما موجب ایجاد رسوب میشود و در واقع این عقب نشینی دریا موجب کاهش آب در بنادر شده و پهلوگیری کشتیها را دچار مشکل میکند.
وی ادامه داد: همین امر در حال حاضر موجب گردیده تا تالاب انزلی هم دچار مخاطره شود که اقداماتی در این رابطه در دست انجام است.
استاندار گیلان تصریح کرد: برای جلوگیری از ورود فاضلاب به تالاب و دریا اقداماتی را شروع کردهایم و در زمینه تصفیه فاضلاب خانگی و شهری در رشت، فومن و انزلی کارها در دست انجام است تا این فاضلابها باعث آلودگی دریا نشود.
عباسی ادامه داد: در حوزه مربوط به بنادر و دریانوردی هم ظرفیتهای خوبی وجود دارد از جمله آنکه با تکمیل راه آهن رشت – کاسپین که طی ماههای آینده بهره برداری میشود عملاً راه دسترسی کشورهای حاشیه خزر چون قزاقستان، روسیه و آذربایجان و غیره بسیار کوتاه و کریدور شمال و جنوب تکمیل میشود.
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