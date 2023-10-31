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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۵۲

استاندار گیلان:

ظرفیت گسترده استان‌های شمالی در حوزه اقتصاد دریایی شکوفا شود

ظرفیت گسترده استان‌های شمالی در حوزه اقتصاد دریایی شکوفا شود

رشت- استاندار گیلان گفت: باید با وجود ظرفیت های بسیار زیاد و گسترده ایران و استان های حاشیه دریای خزر، این ظرفیت در حوزه اقتصاد دریایی شکوفا شده و سهم ما از این نوع اقتصاد افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله عباسی امروز سه شنبه در دیدار دستیار وزیر امور خارجه در امور دریای خزر خواستار برگزاری نشستی مشترک بین استان‌های حاشیه خزر و وزارت امور خارجه در زمینه مباحث مربوط به اقتصاد دریا محور و نحوه تعاملات شکوفایی این ظرفیت‌ها شد.

وی افزود: اتفاق نظر و هماهنگی بین استان‌ها مهم است که انتظار است وزارت امور خارجه در حوزه‌های مربوطه و همایش‌های منطقه‌ای مرتبط با هر استان، استانداران را نیز مشارکت دهد.

عباسی از جمله این مباحث و ظرفیت‌ها را برای استان‌های شمالی حاشیه خزر در راستای توجه به حوزه اقتصاد دریا، مباحث شیلاتی چون صید کیلکا و ماهیان خاویاری ذکر کرد و گفت: البته الان با توجه به کاهش شدید ماهیان خاویاری صید انجام نمی‌شود و در زمینه تقویت ذخایر ژنتیکی نیز اقدامات تحقیقاتی، پرورش و رهاسازی این ماهیان در دست انجام است.

استاندار گیلان اضافه کرد: گزارشی از اقدامات و ظرفیت‌ها در مباحث زیست محیطی و شیلاتی و پیوست‌های آن ارائه خواهیم کرد.

عباسی همچنین در خصوص دریا و افت سطح آب با توجه به شیب دریا گفت: این امر در بنادر ما موجب ایجاد رسوب می‌شود و در واقع این عقب نشینی دریا موجب کاهش آب در بنادر شده و پهلوگیری کشتی‌ها را دچار مشکل می‌کند.

وی ادامه داد: همین امر در حال حاضر موجب گردیده تا تالاب انزلی هم دچار مخاطره شود که اقداماتی در این رابطه در دست انجام است.

استاندار گیلان تصریح کرد: برای جلوگیری از ورود فاضلاب به تالاب و دریا اقداماتی را شروع کرده‌ایم و در زمینه تصفیه فاضلاب خانگی و شهری در رشت، فومن و انزلی کارها در دست انجام است تا این فاضلاب‌ها باعث آلودگی دریا نشود.

عباسی ادامه داد: در حوزه مربوط به بنادر و دریانوردی هم ظرفیت‌های خوبی وجود دارد از جمله آنکه با تکمیل راه آهن رشت – کاسپین که طی ماههای آینده بهره برداری می‌شود عملاً راه دسترسی کشورهای حاشیه خزر چون قزاقستان، روسیه و آذربایجان و غیره بسیار کوتاه و کریدور شمال و جنوب تکمیل می‌شود.

کد مطلب 5926691

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