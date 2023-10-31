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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۵۴

طی مراسمی؛

رئیس جدید دادگستری و دادستان دلفان معرفی شدند

رئیس جدید دادگستری و دادستان دلفان معرفی شدند

نورآباد - طی مراسمی، رئیس جدید دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دلفان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دلفان امروز دوشنبه طی مراسمی معرفی شدند.

در این مراسم که با حضور فرماندار دلفان، امام‌جمعه نورآباد و الشتر، مقامات قضائی لرستان، قضات، شورای تأمین، شهرداران، شورای اداری، شورای حل اختلاف و مردم شهیدپرور شهرستان دلفان برگزار شد، از زحمات «فردین عسگر زاده» رئیس سابق دادگستری دلفان تجلیل و «فریدون کوشکی» به‌عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان دلفان معرفی شد.

همچنین در این مراسم از زحمات «محمد زیرک» دادستان سابق شهرستان دلفان تجلیل و «آزاد پور» به‌عنوان دادستان شهرستان دلفان معرفی شد.

کد مطلب 5926900

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