رئیس جدید دادگستری و دادستان دلفان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دلفان امروز دوشنبه طی مراسمی معرفی شدند.

در این مراسم که با حضور فرماندار دلفان، امام‌جمعه نورآباد و الشتر، مقامات قضائی لرستان، قضات، شورای تأمین، شهرداران، شورای اداری، شورای حل اختلاف و مردم شهیدپرور شهرستان دلفان برگزار شد، از زحمات «فردین عسگر زاده» رئیس سابق دادگستری دلفان تجلیل و «فریدون کوشکی» به‌عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان دلفان معرفی شد.

همچنین در این مراسم از زحمات «محمد زیرک» دادستان سابق شهرستان دلفان تجلیل و «آزاد پور» به‌عنوان دادستان شهرستان دلفان معرفی شد.