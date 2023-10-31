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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۵۷

فرماندار میامی :

۳.۷ میلیارد تومان اعتبارات عشایری در میامی جذب شد

۳.۷ میلیارد تومان اعتبارات عشایری در میامی جذب شد

میامی- فرماندار میامی در بحث اشتغالزایی و تسهیلات شاهد تحقق سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار هستیم، گفت: برای ۶۱ نفر اشتغال ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشوری بعد از ظهر سه شنبه در شورای عشایری میامی به میزبانی فرمانداری بیان کرد: در بحث اشتغالزایی و تسهیلات عشایری و روستایی شاهد سهمیه ۲.۵ میلیارد تومانی شهرستان بوده‌ایم، تاکید کرد: خوشبختانه مبلغ سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تاکنون جذب شده است.

وی با بیان اینکه در میامی با این اعتبارات برای ۶۱ نفر در حوزه عشایری اشتغال‌ زایی شده است، افزود: در تسهیلات پروار بندی رتبه اول استان در اختیار میامی قرار دارد.

فرماندار میامی همچنین گفت: در حوزه مشاغل خانگی و صندوق خرد زنان در روستای نردین مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از صندوق کارآفرینی امید در نظر گرفته شده است و در حوزه تسهیلات دامدار کارت، خوشبختانه عشایر اعتبار خوبی را جذب کردند.

آشوری درباره طرح‌های عمرانی تاکید کرد: اعتبار پروژه‌ها دو میلیارد و ۴۰ میلیون تومان برآورد و ۲۰ پروژه عمرانی در دستور کار قرار دارد و برخی نیز افتتاح شده است. همچنین سه شرکت تعاونی عشایری شهرستان همگی به سود دهی رسیده‌اند.

کد مطلب 5926927

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