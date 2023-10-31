به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه مراسم یادواره طلبه بسیجی شهید آرمان علی وردی با حضور مسئولین، طلاب و اقشار مختلف مردم آستارا در حوزه علمیه حضرت ولیعصر (عج) این شهرستان برگزار شد.

«حجت الاسلام باقری ارومی» امام جمعه آستارا در این مراسم ضمن گرامیداشت مقام شهید آرمان علی وردی اظهار کرد: شهید علی وردی و سایر شهدای امنیت به دلیل مظلومیت و روحیه حق‌طلبی مضاعف جایگاهی خاصی در نزد مردم دارند.

وی افزود: ارزشی بالاتر از جان انسان وجود ندارد و این شهیدان با نثار آن در راه امنیت هموطنان به بالاترین حد انسانیت رسیدند.

امام جمعه آستارا با بیان اینکه تاریخ بشر صحنه مبارزه همیشگی خیر و شر بوده است، افزود: امروزه دشمنان اسلام در سراسر دنیا توان خود را به کار گرفته‌اند تا ملت ایران را از حرکت باز دارند اهداف و ارزش‌های ما به ویژه نسل جوان به دست فراموشی سپرده شود.

وی ادامه داد: ترویج اندیشه شهادت طلبی وظیفه همه ماست و در این راستا می‌توان با برگزاری برنامه‌های مختلف به ویژه یادواره‌های شهدا، فرهنگ شهادت‌طلبی را در جامعه ترویج داد.

لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه

«سرهنگ بهزاد قنبری» فرمانده سپاه ناحیه آستارا نیز در این مراسم، یاد و خاطره شهدای مدافع امنیت و شهید «آرمان علی‌وردی» را گرامیداشت و بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تاکید کرد.

وی افزود: دشمنان از فرهنگ ایثار و شهادت‌طلبی ملت ایران ترس دارند و این را بدانند تا زمانی که این روحیه در بین مردم است، توطئه‌های پلید و شوم خود را به گور می‌برند.

گفتنی است، پخش کلیپ، مداحی و ذکر مصیبت در سوگ شهدای مدافع امنیت پایان بخش این آئین معنوی در آستارا بود.