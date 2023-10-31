تقویت زیرساخت ها برای صیانت از مردم مصداق پدافند غیرعامل است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی قمی شامگاه شنبه در همایش استانی پدافند غیرعامل در بابلسر با اشاره به اینکه حکمرانی و نظام حکمرانی در فضای مجازی نیازمند مدیریت است،، فیلتر کردن شبکه‌های خارجی به این دلیل بود که به قوانین نظام جمهوری اسلامی پایبند نبود.

وی گفت: در همه کشورها دسترسی به سرورهای شبکه‌های اجتماعی خارج پایه وجود دارد ولی در ایران این سرورها نیست و این شبکه‌ها باید قوانین نظام جمهوری اسلامی پایبند باشد تا کسی به خود اجازه ندهد اطلاعات مردم را سرقت کند.

وی با عنوان اینکه اقدامات خوبی در نظام حکمرانی شبکه ملی اطلاعات صورت گرفت، افزود: به این موضوع در پدافند غیرعامل پرداخته شده است.

سردار قمی با اظهار اینکه قرارگاه سایبری و زیستی در کشور وجود دارد، گفت در کنار مسائل فناوری به حوزه زیستی توجه می‌شود زیرا تهدیدات نوین و نو شده است.

قمی با اظهار اینکه در حوزه تهدیدات انسان ساخت دشمن ماهیت تهدید را با توجه به نوع و رفتار ما تغییر می‌دهد، گفت: تهدیدات هر روز رنگ عوض می‌کند و این مسئله در بحران‌های طبیعی وجود ندارد.

معاون حقوقی و بازرسی سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه ویروس کرونا در حوزه پدافند غیرعامل مطرح می‌شود، گفت: برخی‌ها قائل به این مسئله هستند که کرونا یک پروژه کاملاً هدفدار بوده است و یک جنگ زرگری بین آمریکا و چین مطرح بوده است.

وی با تاکید براین که پدافند غیرعامل یک اصل برای همیشه است، خواستار فرهنگ سازی برای ترویج این مسئله شد و گفت: نیازمند آن هستیم که زیرساخت‌ها در امنیت باشند تا تهدیدات دشمن روی ما اثر نگذارد.

سردار قمی نظام صیانت از مردم را مسئله‌ای مهم برشمرد و گفت: همه دستگاه‌ها وظیفه دارند الزامات مورد نیاز را تأمین کنند و باید برای مقابله با تهدیدات دشمن بیش از پیش کوشا باشیم.