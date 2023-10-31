وزیر خارجه تایلند خواستار مساعدت ایران در روند آزادی اتباع خود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان به قطر، وزرای امور خارجه ایران و تایلند با یکدیگر دیدار کردند. این دیدار پس از رایزنی‌های حسین امیرعبداللهیان با مقامات قطری صورت گرفت.

موضوع این دیدار درخواست وزیر خارجه تایلند از وزیر خارجه کشورمان جهت مساعدت و پیگیری برای آزادی برخی از شهروندان تایلندی بود. این افراد در جریان عملیات الاقصی به اسارت نیروهای مقاومت فلسطینی درآمدند.

در این دیدار وزیر خارجه تایلند با ارائه آماری از تعداد اتباع و شهروندان کشور خود که به اسارت درآمده‌اند از وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران درخواست کرد ایران به دلیل ارتباط با نیروهای مقاومت و جنبش حماس، برای آزادی شهروندان تایلندی مساعدت کند.

وزیر خارجه کشورمان ضمن تشریح برخی ابعاد تحولات جاری غزه و اشاره به اینکه اقدام جنبش حماس یک اقدام کاملاً مشروع و قانونی و منطبق بر قوانین بین‌المللی در چارچوب دفاع از حقوق ملت فلسطین بود گفت: جنبش حماس به هیچ وجه به دنبال گروگان‌گیری نیست و به اصول انسانی و اخلاقی کاملاً پایبند است.

امیرعبداللهیان در این دیدار با اشاره به صحبت‌های خود با مقامات حماس اطمینان خاطر داد به محض اینکه شرایط میدانی فراهم شود این درخواست مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به آزادسازی شهروندان خارجی اقدام شود.

امیرعبداللهیان با بیان اینکه این موضوع نیازمند شکل‌گیری آرامش در غزه و توقف حملات رژیم صهیونیستی است جهت بررسی وضعیت این شهروندان به همتای تایلندی خود گفت این موضوع را با جدیت مورد پیگیری قرار خواهد داد.

در این دیدار وزیر امور خارجه کشورمان از وزیر خارجه تایلند جهت سفر به تهران دعوت کرد. دیپلمات ارشد تایلند ضمن استقبال از این موضوع از وزیر امور خارجه کشورمان جهت سفر به این کشور دعوت کرد.

گفتنی است درخواست تایلند قبلاً نیز از طریق مجاری دیپلماتیک به دست طرف ایرانی رسیده و این موضوع به مقامات حماس منتقل شده بود.

این اولین دیدار وزیر خارجه جدید تایلند با وزیر امور خارجه کشورمان بود.