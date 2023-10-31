به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در تماس تلفنی با «شیخ نعیم قاسم» در خصوص آخرین تحولات فلسطین و پیروزی‌های مقاومت و ایستادگی ملت مظلوم غزه گفت‌وگو کرد.

ولایتی در تماس تلفنی با معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان، گفت: امیدواریم که حزب‌الله لبنان به ریاست سید حسن نصرالله که فردی مؤمن، مقتدر، شجاع و مدبر هستند، همیشه در مبارزه با دشمنان موفق باشند همانطور که تاکنون چنین بوده است.

وی با توجه به تحولات غزه و جنایاتی که اسرائیل و حامیان آن مانند آمریکا علیه مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین انجام می‌دهند، تأکید کرد: آنچه که امروز در فلسطین رخ می‌دهد با حمایت مستقیم آمریکا بوده است و عامل این جنایت‌ها رژیم صهیونیستی است و مسئولان آمریکایی شرم نمی‌کنند و با صراحت می‌گویند که اگر اسرائیل وجود نداشت، یک اسرائیل به وجود می‌آوردیم که این نوع سخن و عملکرد یادآور جنگ‌های صلیبی است و همه این جنایت‌ها با حمایت مستقیم آمریکا انجام می‌شود.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران به حزب‌الله و مقاومت اسلامی افتخار می‌کنند و شما و دوستان مبارز شما در مرکز این مبارزات، مهم و تعیین‌کننده هستید و با رهبری دبیرکل حزب‌الله، کار را به خوبی مدیریت کرده‌اید.

ولایتی در ادامه گفت: ما مطمئن هستیم که مردم فلسطین و غزه در این مبارزه حساس و نفس‌گیر پیروز خواهند شد و کسانی مانند هنیه و نخاله و دیگر مجاهدان که با شجاعت مبارزه می‌کنند، پیروز خواهند بود.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل، افزود: بی‌تردید آمریکایی‌ها این وضعیت را در فلسطین به این درجه رسانده‌اند و رژیم صهیونیستی با این قساوت یک بیمارستان را بمباران می‌کند و هزاران نفر را به خاک و خون می‌کشد.

معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان هم ضمن ابراز خرسندی از این حمایت‌ها، از موضع جمهوری اسلامی ایران به ویژه مقام معظم رهبری در پشتیبانی از محور مقاومت تشکر کرد.

«شیخ نعیم قاسم» افزود: مطمئن باشید در این میدان ما بخش تجزیه‌ناپذیری از محور مقاومت هستیم و علی‌رغم اینکه فشارها زیاد است، اما ما به مبارزه تا نابودی دشمنان ادامه می‌دهیم.