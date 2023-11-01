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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۵۳

با حضور نماینده جنبش حماس در دانشگاه تربیت مدرس؛

دانش فنی تولید یک داروی نوترکیب به ملت فلسطین اهدا شد

دانش فنی تولید یک داروی نوترکیب به ملت فلسطین اهدا شد

دانش فنی تولید داروی نوترکیب فیلگراستیم برای افزایش مقاومت بدنی در مقابل بیماری های عفونی از سوی دانشگاه تربیت مدرس به نماینده جنبش حماس در ایران اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، درآیین تجلیل از حماسه هوش فلسطینی، دانش فنی تولید داروی نوترکیب فیلگراستیم برای افزایش مقاومت بدنی در مقابل بیمارهای عفونی به ملت فلسطین از سوی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس و همچنین کتاب «قضیه فلسطین»تالیف مقام معظم رهبری به زبان عربی از سوی دکتر شمس الدینی رئیس کانون بسیج اساتید دانشگاه تربیت مدرس به دکتر خالد قدومی نماینده جنبش حماس در ایران اهدا شد.

همایش تجلیل از حماسه هوش فلسطینی با حضور دکتر خالد قدومی نماینده جنبش حماس در ایران،اساتید و اعضای هیئت علمی برخی دانشگاه ها از سوی انجمن اسلامی علوم سیاسی و روابط بین الملل با همکاری گروه سیاسی خانه گفتگوی آزاد، انجمن اسلامی مدرسان و کانون بسیج اساتید دانشگاه تربیت مدرس عصر دوشنبه ۸ آبان ماه در محل این دانشگاه برگزار شد.

کد مطلب 5927391

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    نظرات

    • IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      1 0
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      اونوقت کجا میخواهند بسازند .بهتر نبود بجای دانش فنی صادرات دارو را در دستور کار قرار می دادند .
    • مهديار IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      فلسطین الان داروی آماده نیاز داره تولید که نمی تونه توی این وضعیت

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