به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سخنگوی یونیسف در گفتوگو با الجزیره، آمار کودکان کشته شده(شهدا) در نوار غزه در پی حملات رژیم صهیونیستی را تکاندهنده خواند و گفت که روزانه حدود ۴۲۰ کودک در جریان این حملات وحشیانه کشته یا زخمی میشوند.
سخنگوی یونیسف گفت: از هفتم اکتبر، به طور میانگین روزانه ۴۲۰ کودک فلسطینی در نوار غزه کشته یا زخمی شدهاند. آمار تکاندهنده است!
وی اضافه کرد: براساس گزارشها بیش از ۳هزار و ۴۵۰ کودک کشته شدهاند و این رقم روزانه ناباورانه به طور چشمگیری افزایش مییابد. غزه به قبرستان هزاران کودک تبدیل شده است.
فیلیپ لازارینی، کمیسر ارشد آژانس ویژه امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی(UNRWA) دیروز گفت که از زمان تشدید تنشها در در نوار غزه و حملات اسراییل، زنان و کودکان حدود ۷۰درصد از کشتهشدگان را تشکیل میدهند و نمیتوان این مساله را «خسارت جانبی» تلقی کرد!
پس از عملیات بزرگ مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) موسوم به «طوفان الاقصی» علیه صهیونیستها در هفتم اکتبر(۱۵مهر)، اشغالگران با حمله به نوار غزه تاکنون بیش از ۸ هزار نفر شامل زنان و کودکان را به شهادت رساندهاند.
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