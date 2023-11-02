تکرار خاطره تلخ برای سپاهان و روز سخت استقلال و پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتبال ایران امروز پنجشنبه ۱۱ آبان با انجام پنج بازی وارد هفته نهم می‌شود که در مهم‌ترین دیدار، سپاهان اصفهان در ورزشگاه نقش جهان و از ساعت ۱۶:۳۰ میزبان ملوان بندرانزلی خواهد بود.

هر دو تیم ۱۲ امتیازی هستند و بر حسب تفاضل گل تیم سپاهان در رده چهارم و ملوان در جایگاه پنجم جدول قرار گرفته‌اند. سپاهان در دو دیدار رفت و برگشت فصل گذشته مقابل ملوان با نتیجه تساوی متوقف شد و آخرین پیروزی زرد پوشان اصفهان مقابل این تیم در لیگ برتر به سال ۱۳۹۳ بر می‌گردد که آن بازی با برتری سه بر دو سپاهان به پایان رسید.

ملوان فصل گذشته دست به کار بزرگی زد و علاوه بر اینکه سپاهان را توانست در خانه متوقف کند با تک امتیازی که مقابل این تیم به دست آورد، حضور خود در فصل بیست و سوم لیگ برتر را قطعی کرد. قوی های سفید انزلی فصل جدید را با هدایت مهدی تارتار آغاز کردند و با گذشت هشت بازی، عملکرد قابل قبولی را از خود به ثبت رسانده است.

این تیم هفته گذشته و در خانه با اینکه از پرسپولیس بهتر بود اما نتوانست پیروز بازی باشد و آن دیدار با نتیجه تساوی به پایان رسید. سپاهان هم برای اولین بار در این فصل هفته گذشته مقابل نساجی مازندران امتیاز از دست داد تا نتواند خود را در بین سه تیم بالانشین جدول ببیند. این بازی برای هر دو تیم حائز اهمیت است و هر تیم با کسب پیروزی می‌تواند خود را همچنان در جمع مدعیان ببیند.

آلومینیوم - ذوب آهن

تیم فوتبال آلومینیوم اراک پس از شکست مقابل استقلال تهران و فاصله گرفتن از جمع پنج تیم بالای جدولی به دنبال پیروزی در یک دیدار خانگی است. هر دو تیم ذوب آهن و آلومینیوم فصل بیست و سوم را خوب آغاز کردند و نتایجی که به دست آورده‌اند یکی از مدعیان اصلی کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا فصل آینده به شمار می‌روند. محمد ربیعی با حضور خود در ذوب آهن توانسته پس از سال‌ها جایگاه این تیم در جدول رده بندی را بهبود ببخشد به طوری که سبزپوشان اصفهانی پس از استقلال و پرسپولیس در جایگاه سوم قرار دارند.

آلومینیوم اراک هم تاکنون آمار چهار پیروزی و چهار شکست را از خود به ثبت رسانده و هیچیک از بازی‌های این تیم با نتیجه تساوی به پایان نرسیده است. آلومینیوم در تاریخ رقابت‌های لیگ برتر هیچگاه موفق به شکست ذوب آهن نشده و آخرین بازی این دو تیم با یکدیگر هم با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافته است. ذوب آهن ۱۴ و آلومینیوم ۱۲ امتیازی بوده و تساوی به درد هیچکدام از تیم‌ها نخواهد خورد و از آنجا که روش بازی دو تیم در فصل بیست و سوم هجومی است باید فوتبال زیبایی را امروز شاهد باشیم.

بازی این دو تیم از ساعت ۱۵ و در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگزار خواهد شد.

شمس آذر قزوین - استقلال تهران

شمس آذر قزوین پس از دو پیروزی متوالی مقابل فولاد و تراکتور در حالی مقابل استقلال تهران قرار می‌گیرد که شاگردان جواد نکونام در چهار دیدار قبلی خود توانسته‌اند ۱۲ امتیاز ممکن را کسب کنند و با توجه به تساوی پرسپولیس مقابل ملوان در هفته هشم، آنها اکنون با دو امتیاز بیشتر نسبت به رقیب سنتی خود در صدر جدول قرار دارند و به دنبال حفظ صدرنشینی خود هستند. در آن سوی میدان شمس آذر که نخستین فصل حضور خود در لیگ برتر را تجربه می‌کند، با اینکه مسابقات را با منفی سه امتیاز آغاز کرد اما توانسته آمار خوبی را از خود به جای بگذارد.

شاگردان سعید دقیقی پس از سپاهان با ۱۰ گل زده بهترین خط حمله لیگ را در اختیار دارند و استقلالی‌ها هم پس از پرسپولیس با سه گل خورده بهترین خط دفاع را دارا هستند که مصاف خط حمله و خط دفاع این دو تیم می‌تواند به جذابیت این مسابقه بی افزاید. شمس آذر برای رسیدن به تیم‌های نیمه اولی جدول در اندیشه پیروزی خانگی در این بازی است.

این دیدار از ساعت ۱۵:۳۰ و در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار خواهد شد.

تراکتور - نساجی

از تیم‌های تراکتور تبریز و نساجی مازندران می‌توان به عنوان دو تیم بحران زده این هفته‌های لیگ برتر فوتبال نام برد. تراکتور با حفظ پاکو خمز اسپانیایی و با خریدهایی که انجام داده نتوانسته انتظارات هواداران را برآورده سازد و در این فصل نتایج سینوسی کسب کرده است. شاگردان پاکو خمز در کنار آلومینیوم و فولاد در این فصل تساوی را تجربه نکرده‌اند و با چهار پیروزی و چهار شکست و کسب ۱۲ امتیاز در رده ششم جدول ایستاده‌اند.

تراکتور دو بازی اخیر خود مقابل ذوب آهن و شمس آذر واگذار کرده و در آن طرف نساجی پس از چهار شکست متوالی در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا، هفته گذشته و در ورزشگاه شهید وطنی موفق شد سپاهان را با تمام نفرات هجومی، متوقف کند و تا حدی فشار از روی دوش سید مهدی رحمتی و دستیارانش برداشته شود. تراکتور و نساجی تاکنون ۱۰ بار رو در روی هم قرار گرفته‌اند که سهم تراکتور چهار و سم نساجی دو پیروزی بوده و چهار بازی هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

پاکو خمز و سید مهدی رحمتی هر دو از سوی هواداران تیم‌های خود بابت کسب نتایج ضعیف زیر ذره بین انتقاد قرار گرفته‌اند و مسلماً هر کدام از آنها با برتری در این بازی می‌تواند تا حدی به ساحل آرامش برسد. بازی تراکتور و نساجی ساعت ۱۵:۳۰ و در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می‌شود.

پرسپولیس - صنعت نفت آبادان

در آخرین دیدار امروز تیم‌های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان از ساعت ۱۸ و در ورزشگاه آزادی به مصاف هم می‌روند. پرسپولیسی‌ها که با تساوی مقابل ملوان صدرجدول را به رقیب سنتی خود واگذار کردند قصد دارند با پیروزی مقابل صنعت نفت و امتیاز از دست استقلال مقابل شمس آذر بار دیگر صدرنشین شوند. یحیی گل محمدی در این بازی وحید امیری، یاسین سلمانی و مرتضی پورعلی گنجی را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد.

اولین و آخرین پیروزی نفت آبادان در فصل بیست و سوم به هفته دوم مقابل فولاد خوزستان بر می‌گردد که آنها توانستند با نتیجه دو بر یک از سد فولاد بگذرند. دو بازی اخیر نفت آبادان در لیگ برتر با نتیجه تساوی به پایان رسیده و همین موضوع باعث دلخوری هواداران آبادانی شده به طوری که هفته گذشته و پس از دیدار مقابل استقلال خوزستان، عبدالله ویسی از سمت خود کناره گیری کرد که این موضوع با واکنش مدیرعامل صنعت نفت همراه شد و او با استعفای ویسی مخالفت کرد.

دو بازی رو در روی دو تیم در فصل گذشته با برتری پرسپولیس همراه بوده و آخرین پیروزی صنعت نفت آبادان مقابل پرسپولیس به ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ بر می‌گردد که این تیم با نتیجه دو بر صفر سرخچوشان تهران را در آبادان شکست داد.

نفت آبادان با ۶ امتیاز در مکان چهاردهم جدول قرار دارد و برای فاصله گرفتن از منطقه سقوط کار سختی مقابل پرسپولیس خواهد داشت.

سایر دیدارهای هفته نهم لیگ برتر فردا جمعه ۱۲ آبان برگزار خواهد شد.

هوادار - پیکان - ساعت: ۱۵

مس رفسنجان - فولاد - ساعت: ۱۵

استقلال خوزستان - گل گهر - ساعت: ۱۸