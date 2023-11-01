به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در محل وزارت خارجه این کشور دیدار کرد.

تحولات فلسطین مهمترین موضوع مورد مشورت و تبادل نظر میان دو وزیر خارجه و هیأت همراه بود.

امیرعبداللهیان در این دیدار با تشکر از موضع قوی اخیر رئیس جمهور ترکیه و نیز حمایت قوی و پرشور مردم این کشور از مردم مظلوم فلسطین و اعلام مخالفت با جنایات رژیم صهیونیستی، خواستار اقدامات عاجل و مؤثر کشورهای اسلامی برای پایان دادن به جنایات جنگی و عملیات نسل کشی رژیم نژادپرست صهیونیستی علیه ملت فلسطین شد.

وزیر امور خارجه کشورمان تداوم حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم اما مقاوم و صبور غزه و محاصره تمام عیار این منطقه و استفاده از انواع سلاح‌های ممنوعه علیه شهروندان غزه را جنایات جنگی توصیف کرد و گفت: سکوت و بی عملی جامعه جهانی در مقابل این همه جنایت مستمر و غیرقابل تصور جایز نیست.

وزیر امور خارجه کشورمان تلاش مشترک ایران و ترکیه به همراه سایر کشورهای اسلامی برای پایان بخشیدن به این حملات و پایان محاصره و ارسال سریع کمک‌های انسان‌دوستانه به غزه را فوری‌ترین اولویت خواند و بر اهمیت برگزاری فوری نشست سران کشورهای اسلامی و عربی به این منظور تأکید نمود.

هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه نیز در این دیدار ضمن تشریح دیدگاه‌ها و پیشنهادات کشورش، حملات جاری و محاصره علیه مردم غزه را نقص آشکار حقوق بشر دانست و افزود: ترکیه نمی‌تواند در برابر این جنایات سکوت کند.

وی افزود ترکیه بر ضرورت آتش بس و پایان دادن هرچه سریع‌تر به این تراژدی انسانی تاکید دارد.

در این دیدار برخی موضوعات مورد علاقه در حوزه دوجانبه و منطقه‌ای نیز مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.