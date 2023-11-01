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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۲۸

در دیدار با امیرعبداللهیان؛

هاکان فیدان: ترکیه نمی‌تواند برابر جنایت علیه مردم غزه سکوت کند

هاکان فیدان: ترکیه نمی‌تواند برابر جنایت علیه مردم غزه سکوت کند

وزیر خارجه ترکیه ضمن تشریح دیدگاه‌ها و پیشنهادهای کشورش، نسبت به جنگ غزه، محاصره علیه مردم غزه را نقص آشکار حقوق بشر دانست و گفت: ترکیه نمی‌تواند در برابر این جنایت ها سکوت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در محل وزارت خارجه این کشور دیدار کرد.

تحولات فلسطین مهمترین موضوع مورد مشورت و تبادل نظر میان دو وزیر خارجه و هیأت همراه بود.

امیرعبداللهیان در این دیدار با تشکر از موضع قوی اخیر رئیس جمهور ترکیه و نیز حمایت قوی و پرشور مردم این کشور از مردم مظلوم فلسطین و اعلام مخالفت با جنایات رژیم صهیونیستی، خواستار اقدامات عاجل و مؤثر کشورهای اسلامی برای پایان دادن به جنایات جنگی و عملیات نسل کشی رژیم نژادپرست صهیونیستی علیه ملت فلسطین شد.

وزیر امور خارجه کشورمان تداوم حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم اما مقاوم و صبور غزه و محاصره تمام عیار این منطقه و استفاده از انواع سلاح‌های ممنوعه علیه شهروندان غزه را جنایات جنگی توصیف کرد و گفت: سکوت و بی عملی جامعه جهانی در مقابل این همه جنایت مستمر و غیرقابل تصور جایز نیست.

وزیر امور خارجه کشورمان تلاش مشترک ایران و ترکیه به همراه سایر کشورهای اسلامی برای پایان بخشیدن به این حملات و پایان محاصره و ارسال سریع کمک‌های انسان‌دوستانه به غزه را فوری‌ترین اولویت خواند و بر اهمیت برگزاری فوری نشست سران کشورهای اسلامی و عربی به این منظور تأکید نمود.

هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه نیز در این دیدار ضمن تشریح دیدگاه‌ها و پیشنهادات کشورش، حملات جاری و محاصره علیه مردم غزه را نقص آشکار حقوق بشر دانست و افزود: ترکیه نمی‌تواند در برابر این جنایات سکوت کند.

وی افزود ترکیه بر ضرورت آتش بس و پایان دادن هرچه سریع‌تر به این تراژدی انسانی تاکید دارد.

در این دیدار برخی موضوعات مورد علاقه در حوزه دوجانبه و منطقه‌ای نیز مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.

کد مطلب 5927650
نفیسه عبدالهی

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