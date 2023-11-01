تجمع حمایت از مردم مظلوم و مقتدر غزه در بستک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع حمایت از مردم مظلوم و مقتدر غزه و محکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی ظهر چهارشنبه در شهر بستک به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بستک در مسجد امام علی (ع) برگزار شد.

در این مراسم که با حضور جمعی از مردم، مسئولان و روحانیون شیعه و سنی برگزار شد شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل سر داده شد و در پایان مراسم، امام جمعه شهرستان به سخنرانی پرداخت.

حجت الاسلام حسین جهانگیری امام جمعه شهرستان بستک در این مراسم اظهار داشت: استکبار جهانی دنیا را بازیچه خود قرار داده تا به اهداف شیطانی‌اش برسد.

وی افزود: به برکت مقاومت قهرمانانه و خون شهدای فلسطینی، مسلمانان روز به روز متحدتر می شوند و این خشم خداپسندانه، روزی بر سر اشغالگران فرود خواهد آمد و بساط اشغال و تجاوز را برخواهد چید.

امام جمعه شهرستان بستک تصریح کرد: ملت های مسلمان بیشتر از گذشته مقاومت امت اسلامی را ارج نهادند و با حمایت از مقاومت، به فلسطینیان روحیه می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: انشالله شاهد شکست متجاوزان در سراسر سرزمین های اشغالی باشیم و شکسته شدن شاخ استکبار جهانی و محو اسراییل غاصب را با هم ببینیم.