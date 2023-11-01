تیزر رسمی «سرهنگ ثریا» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، «سرهنگ ثریا» به نویسندگی و کارگردانی لیلی عاج و تهیه کنندگی جلیل شعبانی از امروز چهارشنبه ۱۰ آبان در سینماهای سراسر کشور اکران شده است.

این فیلم در جشنواره چهل و یکم دیپلم افتخار بهترین فیلم اول و سیمرغ بلورین گوهرشاد (جایزه ویژه وزیر ارشاد) را از آن خود کرد و نامزدی سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول زن و نامزدی سیمرغ بهترین موسیقی متن را به کارنامه‌اش افزود.

لیلی عاج در جشنواره «فیلم مقاومت» نیز جایزه ویژه هیات داوران را به دست آورد و جایزه بهترین بازیگر زن این جشنواره نیز از آن ژاله صامتی شد.

ژاله صامتی، وحید آقاپور، حمیدرضا محمدی، دیبا زاهدی، سلیمه رنگزن، شهروز آقایی پور، منیره حسین زاده، رها رهبانی نیا و مجید پتکی بازیگران «سرهنگ ثریا» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج با پخش از بهمن سبز هستند که از زاویه‌ای متفاوت به حضور سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در پادگان اشرف می‌پردازد.