به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و ششمین جلسه شورای صنفی نمایش در روز یکشنبه ۷ آبان در سازمان سینمایی تشکیل شد.
بعد از بررسی درخواستها و موارد مطرح شده، قرارداد ۲ فیلم ثبت شد:
- فیلم سینمایی «سرهنگ ثریا» به کارگردانی لیلی عاج و تهیهکنندگی جلیل شعبانی با پخش بهمن سبز به سرگروهی پردیس سینمایی ملت
فیلم سینمایی «حدود ساعت ۸ صبح» به کارگردانی و تهیهکنندگی منوچهر هادی با پخش هدایت فیلم به سرگروهی پردیس سینمایی مگامال
اکران فیلم سینمایی «سرهنگ ثریا» از چهارشنبه ۱۰ آبان در سینماهای سراسر کشور آغاز خواهد شد.
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