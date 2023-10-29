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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۵۵

«سرهنگ ثریا» به سینماها می‌آید/ اکران فیلم جدید منوچهر هادی

«سرهنگ ثریا» به سینماها می‌آید/ اکران فیلم جدید منوچهر هادی

اکران فیلم سینمایی «سرهنگ ثریا» از چهارشنبه ۱۰ آبان در سینماهای سراسر کشور آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و ششمین جلسه شورای صنفی نمایش در روز یکشنبه ۷ آبان در سازمان سینمایی تشکیل شد.

بعد از بررسی درخواست‌ها و موارد مطرح شده، قرارداد ۲ فیلم ثبت شد:

- فیلم سینمایی «سرهنگ ثریا» به کارگردانی لیلی عاج و تهیه‌کنندگی جلیل شعبانی با پخش بهمن سبز به سرگروهی پردیس سینمایی ملت

فیلم سینمایی «حدود ساعت ۸ صبح» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی منوچهر هادی با پخش هدایت فیلم به سرگروهی پردیس سینمایی مگامال

اکران فیلم سینمایی «سرهنگ ثریا» از چهارشنبه ۱۰ آبان در سینماهای سراسر کشور آغاز خواهد شد.

کد مطلب 5924829
زهرا منصوری

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