به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فریدون قنبرزاده، در این رابطه اظهار کرد: مراسم راهپیمایی بزرگداشت روز ۱۳ آبان (روز دانش آموز) روز شنبه همزمان با سراسر کشور در شهر تبریز برگزار خواهد شد.

بنا به گفته‌ی وی؛ محدودیت‌های ترافیکی روز ۱۳ آبان از ساعت ۰۸:۳۰ در محدوده مرکزی شهر و مسیرهای منتهی به مصلی اعظم اجرا خواهد شد که به شرح ذیل است:

۱- میدان شهید بهشتی به سمت سه راهه خاقانی

۲- میدان قونقا به سمت باغ فجر و شریعتی

۳- چهار راه باغشمال به سمت میدان ساعت

۴- میدان دانشسرا به سمت خاقانی

۵- میدان نماز به سمت سه راهه امین و شریعتی

۶ – والمان به سمت مصلی

وی خاطرنشان کرد: از ساعت شش صبح روز شنبه نسبت به پاکسازی مسیر راهپیمایی از میدان ساعت به سمت مصلی و سه راه امین به سمت مصلی و شریعتی به سمت مصلی اقدام خواهد شد که از شهروندان تقاضا داریم مثل سنوات گذشته همکاری لازم با پلیس راهور را داشته باشند تا مراسم به نحو احسن و باشکوه‌تر برگزار شود.