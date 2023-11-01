استفاده از اکسیژن دهی «نانوحباب»در یکی از مزارع پرورش ماهی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی امروز چهارشنبه در بازدید از طرح مجتمع آبزی اکسیر کوثر «کهمان» سلسله، اظهار داشت: ما به بهره‌وری نخواهیم رسید مگر اینکه نفوذ دانش را در صنعت داشته باشیم.

وی، تأکید کرد: نفوذ دانش در صنعت شیلات با نگاه دانش‌بنیان بسیار اهمیت دارد.

رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به استفاده از دانش مکانیزاسیون در صنعت شیلات برای افزایش بهره‌وری، عنوان کرد: طی این دو سال از دو شرکت دانش‌بنیان به ۵۲ شرکت دانش‌بنیان ثبت شده در پارک علم و فناوری با فعالیت حوزه آبزیان رسیده‌ایم.

حسینی با تأکید بر اینکه ۳۰ درصد از برنامه تحولی شیلات کشور در حوزه بهره‌وری است، تصریح کرد: در یکی از مزارع پرورش ماهی سلسله به‌صورت پایلوت از اکسیژن دهی نانوحباب استفاده شده است که پرورش‌دهنده از عملکرد این دستگاه راضی است.

وی اضافه کرد: در این راستا پنج ماه با نگاه اثبات دانش، حدود پنج تا شش شرکت دانش‌بنیان در چند نقطه کشور در حال اجرای این طرح هستند که پس از بررسی‌های نهایی به صنعت آبزی‌پروری معرفی خواهد شد.

رئیس سازمان شیلات ایران، بیان کرد: با استفاده از این دستگاه در مزارع، با همین ظرفیت موجود، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد تولید مزارع افزایش خواهد یافت که نشان می‌دهد با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان با همین پتانسیل‌ها، فراهمی محصول و تولید در صنعت شیلات را افزایش دهیم.

حسینی در خصوص ارائه تسهیلات به آبزی پروران، افزود: با هماهنگی معاونت علم و فناوری، بعد از صنعتی‌شدن این تکنولوژی، تسهیلات ارزان‌قیمت برای کسانی که از این صنعت استفاده کنند، ارائه خواهیم داد تا افزایش تولید و بهره‌وری در واحد سطح مزارع را بالا ببرند.