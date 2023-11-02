داوران دوازدهمین جشنواره تئاتر استانی البرز معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، سید محمود سرباز معاون هنری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز ضمن تبریک به راه یافتگان به بخش داوری دوازدهمین جشنواره تئاتر استانی البرز، گفت: جدول اجراهای دوازدهمین جشنواره تئاتر استانی البرز در بخش صحنه‌ای و خیابانی منتشر شد.

وی ادامه داد: دبیرخانه بخش صحنه ای در کرج و دبیرخانه بخش خیابانی در نظرآباد است و به همین دلیل اجراهای داوری بخش خیابانی در این شهرستان است. هر گروه در بخش خیابانی ۲ اجرا دارد که اجرای داوری در نظر آباد و اجرای عموم در کرج است.

همچنین با حکم دبیر جشنواره حسین بهزادی‌فر، حسن پورگل‌محمدی، سیروس همتی، مهدی حبیبی، در بخش خیابانی دوازدهمین جشنواره تئاتر استانی البرز معرفی شدند.

حسن پورگل محمدی، متولد ۱۳۶۲، مدرس دانشگاه، دارای مدرک پست‌دکترای روان شناسی هنر و دکترای تئاتر، سیروس همتی، متولد ۱۳۵۱، نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما، دبیر بازنشسته آموزش و پرورش، مهدی حبیبی، متولد ۱۳۵۷، بازیگر ، نویسنده و کارگردان تئاتر هستند.

دوازدهمین جشنواره تئاتر استانی البرز از ۱۲ لغایت ۱۷ آبان ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.