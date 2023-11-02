خانه ورزش روستایی زیرساختی برای توسعه ورزش در روستاها

غفار امانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه موضوع ایجاد خانه‌های ورزش روستایی همواره یکی از دغدغه‌ها و رویکردهای اصلی این اداره‌کل در راستای توسعه ورزش در مناطق روستایی بوده است، گفت: از همین رو تا به امروز تلاش شده است تا خانه‌های ورزش روستایی در این مناطق ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه صرف ایجاد خانه ورزش روستایی کافی نبوده و این زیرساخت باید همواره فعال بوده و مورد استفاده جامعه هدف باشد، افزود: آمار حاکی از آن است که در حال حاضر 266 خانه ورزش روستایی در استان زنجان فعال است.

امانی با بیان اینکه خوشبختانه زنجان جزو استان‌هایی است که به لحاظ برخورداری از خانه ورزش روستایی در سطح کشور از شاخص خوبی برخوردار است، اظهار کرد: نحوه ایجاد خانه ورزش روستایی به این صورت است که سالانه از سوی وزارت ورزش و جوانان ابلاغیه‌ای مبنی بر ایجاد این زیرساخت در روستاها صادر می‌شود.

معاون امور ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان در ادامه با اشاره به رشته‌هایی که در خانه‌های ورزش روستایی دنبال می‌شود، تصریح کرد: تنیس روی میز، شطرنج، فوتبال‌دستی و دارت از جمله رشته‌هایی است که در این خانه‌ها دنبال شده و جامعه هدف با فعالیت در این عرصه، در مسیر سلامتی و تندرستی که لازمه برخورداری یک جامعه پویا است، قرار می‌گیرند.

امانی با یادآوری اینکه ورزش محدود به مناطق شهری نبوده و در مناطق روستایی نیز با توجه به وجود استعدادهای درخشان باید دنبال شود، خاطرنشان کرد: تاریخ ورزش استان حاکی از آن است که بسیاری از استعدادهای ورزشی از دل همین مناطق روستایی شناسایی شده و حتی به اردوهای تیم‌ملی دعوت شده‌اند، از این رو وجود زیرساختی چون خانه ورزش روستایی برای شناسایی این استعدادها امری ضروری است.

وی با بیان اینکه تلاش شده است تا اولویت ساخت خانه ورزش روستایی در مناطقی باشد که از وجود حداقل‌ها در این زمینه محروم‌اند، تصریح کرد: خوشبختانه توزیع خانه ورزش روستایی در استان زنجان مطلوب بوده و تلاش می‌شود این روند تداوم داشته باشد.