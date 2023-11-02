به گزارش خبرنگار مهر رضا نخجوانی سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص افتتاح فرودگاه سقز تا پایان هفته توسط رئیس جمهور کشورمان به بهره برداری می‌رسد، گفت: هم‌اکنون فرودگاه سقز به طور کامل تکمیل شده و بهره‌برداری آن جمعه انجام خواهد شد و مشکلاتی که در گذشته موانع بود با همت رئیس جمهور رفع شد.

سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در ادامه تاکید کرد: طبق دستور رئیس جمهور در سفر سال گذشته به استان کردستان منابع مالی مورد نیاز تخصیص داده شد و اتمام طرح‌های نیمه‌کاره نیز در دستور کار جدی قرار گرفت. فرودگاه سقز قابلیت تیک‌آف و لندینگ پروازهای متعددی خواهد داشت اما قطعاً بستگی به میزان تقاضای مسافر خواهد داشت و خود فرودگاه موانعی از نظر تعداد پرواز روزانه نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: اولین پرواز فرودگاه سقز در روز جمعه (۱۲ آبان) توسط هواپیمای جمهوری اسلامی ایران "ایران‌ایر" انجام خواهد شد و بنا است حداقل هفته‌ای یک پرواز انجام شود و مطابق آن بستگی به میزان تقاضا دارد و اگر ظرفیت مسافرین بیش‌از اندازه باشد تعداد پروازها در مقابل افزایش خواهد یافت.

نخجوانی در خصوص اینکه آیا فرودگاه سقز برنامه‌ای برای خرید ایرلاین اختصاصی دارد یا خیر، گفت: به‌طور کلی فرودگاه سقز تا به امروز برنامه‌ای برای خرید ایرلاین اختصاصی ندارد زیرا چنین موضوعی جز برنامه‌های دولت و صنعت هوایی نیست و تنها شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند با اخذ مجوز از سوی سازمان هواپیمایی کشور به این مقصد نیز پرواز داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر بانک‌ها در راستای عمل به قانون جهش تولید مسکن به عنوان یک متولی مهم محسوب می‌شوند اما متأسفانه در زمینه اعطای وام مسکن در قالب قانون جهش تولید مسکن موفق عمل نکردند البته مجلس در این قانون بانک‌ها را موظف کرده بود که سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای وام مسکن کنند در حالی که بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک‌ها به نظر می‌رسد آنها عملکرد خیلی ضعیفی در این زمینه داشتند.

طبق بررسی‌ها این در حالی است که قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها را مکلف کرده که حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص بدهند، اما به بهانه‌های مختلف از جمله نداشتن اعتبار امروز این رقم حتی ۵ درصد هم نیست.

البته در راستای قانون جهش تولید بانک‌ها مکلف به پرداخت وام شده‌اند و اگر برخلاف این قانون و وظیفه عمل کنند باید جریمه شوند ولی همانطور که گفته شد دو سال است که دولت هیچ بانکی را در این خصوص جریمه نکرده است و عملاً بانک‌ها نیز سعی می‌کنند که پول را در نزد خود نگه دارند به جای آنکه آن را برای توسعه کشور به کار برند.

برای تولید مسکن و بازسازی بافت‌های فرسوده دولت دچار مشکل منابع است، برای اینکه بانک‌ها ملزم به اجرای این قانون بدانند نیازمند همکاری وزیر راه و شهرسازی رئیس کل بانک مرکزی و دولت است.

یکه‌تازی مسکن بر بلندای نمودار تورم

به گزارش خبرنگار مهر بالاخره و پس از ۸ ماه وقفه در انتشار گزارش ماهانه متوسط قیمت مسکن در شهر تهران، مرکز آمار ایران، با گزارش «شاخص و متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران»، آمار و اطلاعات در این حوزه را اعلام کرد. طبق این گزارش، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در شهریور امسال به نسبت به شهریور پارسال ۷۹ درصد افزایش یافته است.

آمار رسمی از تحولات بازار مسکن، در حالی عدد ۷۹ درصد را برای نرخ تورم این حوزه نشان می‌دهد، که در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲، نرخ تورم سایر کالاها به صورت میانگین عددی حدود ۴۹ درصد بوده است. فاصله موجود بین تورم عمومی و تورم حوزه مسکن نشانگر وجود یک متغیر تأثیرگذار اقتصادی در بازار مسکن بوده که جهش نجومی قیمت مسکن در این چند ساله اخیر متأثر از آن و زیر سایه غفلت سیاست‌گذاران اتفاق افتاده است. فاصله‌ای که دایماً توسط کارشناسان این حوزه به مسئولان گوشزد می‌شد.

وام ۳۵۰ میلیونی روستایی طی ۲ روز آینده ابلاغ می‌شود

مجید جودی معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: طی هرسال در پایان سال تا ابتدای نیمه اول سال آینده وام مسکن روستایی سال گذشته را تسویه می‌کنیم و البته ناگفته نماند که قانون وام روستایی سال گذشته در دی‌ماه به تصویب رسید.

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ادامه تاکید کرد: در خصوص اعطای تسهیلات ۳۵۰ میلیونی روستایی هیچ‌گونه موانعی وجود ندارد و در روز چهارشنبه (۳ آبان‌) دولت سیزدهم قانون افزایش ۳۵۰ میلیونی را تصویب کرد و طی دو روز آینده ابلاغیه آن نیز ارائه خواهد شد.

وی گفت: روند اجرایی قانون ۳۵۰ میلیون وام مسکن روستایی بدون هیچ مانعی پیگیری می‌شود و البته وام مسکن امسال دو ماه نسبت به سال گذشته زودتر و جدی‌تر ابلاغ خواهد شد.

جودی در پایان خاطرنشان کرد: وام ۳۵۰ میلیونی مسکن روستایی به تعداد ۳۵۰ هزار فقره به روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفری با سود ۵ درصدی اعطا می‌شود. حدود ۶۰ هزار پرونده در راستای پرداخت وام مسکن روستایی ۳۵۰ میلیونی تشکیل شده که پس‌از ابلاغیه رسمی از سوی دولت مراحل پرداخت آن آغاز خواهد شد.

حمیدرضا شهرکی معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با پاسخ به این سوال که آیا برنامه جدیدی برای تأمین ناوگان یا نوسازی ناوگان جاده‌ای در دست اقدام است یا خیر، گفت: در راستای توسعه و نوسازی ناوگان مسافربری تفاهم نامه‌های در سال جاری به تعداد چهار هزار و ۳۰۰ دستگاه با شرکت‌های تأمین کننده خودرو منعقد شده است که پس از تخصیص منابع مالی برای اعطای تسهیلات کم بهره و تأمین ناوگان مورد نیاز توسط شرکت‌های خودرو ساز عملیاتی خواهد شد. با پیگیری‌های انجام شده موضوع واردات ناوگان اتوبوسی منجر به صدور مصوبه شماره ۳۹۶۷۶ ت ۰۶۱۲۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۳/۷ هیأت محترم وزیران در خصوص واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس با عمر کمتر از ۵ سال گردیده است.

وی گفت: شایان ذکر است با توجه به استعلام انجام شده از واحدهای تولیدی ظرفیت تولید سالیانه از شرکت‌های تولیدی اخذ گردید و تاکنون ۱۳ مورد تفاهم نامه توسط سازمان جهت حمایت از خریداران منعقده شده است.

فرودگاه بغداد تا بازگشت به شرایط عادی جایگزین فرودگاه نجف می‌شود

جعفر یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تا فردا فرودگاه نجف قطعاً بسته خواهد بود، گفت: روز گذشته (۵ آبان) طبق نوتام (اطلاعیه هوانوردی) A۰۷۴۱/۲۳ فرودگاه نجف از ساعت ۶ صبح (۵ آبان) به مدت ۳ روز به دلیل تعمیرات سطوح پروازی بسته است؛ از این‌رو همه پروازهای نجف تا اطلاع ثانوی لغو می‌شود.

سخنگوی سازمان هواپیمایی در ادامه تاکید کرد: طبق چنین اطلاعیه که از سوی نوتام اعلام شد متقابلاً سازمان هواپیمایی کشور نیز اطلاعیه به ایرلاین‌ها و شرکت‌های هواپیمایی صادر کرد که به مسافرین چنین مسئله‌ای را اعلام کنند و شرکت‌های هواپیمایی برنامه‌هایی برای بازگرداندن زوار نیز اجرا خواهند کرد.

وی گفت: یکی از پیشنهادات سازمان هواپیمایی کشور این است که فرودگاه بغداد را تا پس‌از اتمام تعمیرات جایگزین فرودگاه نجف کنند و در زمان مناسب نیز اقدامات لازم اجرا خواهد شد.

وام مسکن برای خانواده‌های دارای فرزند افزایش یافت

طبق اعلام یک بانک تخصصی مسکن، در راستای اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن از محل اوراق ممتاز به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال و حداکثر تا چهار فرزند افزایش یافت.

به ازای یک فرزند زیر ۲۰ سال سن ۲۵ درصد، دو فرزند زیر ۲۰ سال ۵۰ درصد، سه فرزند زیر ۲۰ سال ۷۵ درصد و چهار فرزند زیر ۲۰ سال سن ۱۰۰ درصد به سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن اضافه می‌شود. دوره بازپرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل در تقسیط به روش ساده، به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن، به میزان دو سال (در مجموع برای پنج فرزند و حداکثر تا سقف ۱۰ سال) قابل افزایش است.

بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اعطای این تسهیلات مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل تولد پدر و فرزند بالاتر از ۲.۵ نباشد. با توجه به مهلت زمان اجرای قانون، اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا آبان ماه ۱۴۰۷ امکان‌پذیر خواهد بود. در حال حاضر سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق ممتاز برای متقاضیان در شهر تهران به صورت انفرادی ۴۰۰ میلیون تومان و در حالت زوجین ۸۰۰ میلیون تومان و سقف تسهیلات جعاله (تعمیر) مسکن در تمامی شهرهای کشور ۱۶۰ میلیون تومان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به اینکه ۲ هزار واحد در ده فجر تحویل متقاضیان می‌شود، گفت: سه هزار و ۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد ۲ هزار واحد آن در دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد و تحویل متقاضیان خواهد شد و یک میلیون نفر متقاضی از استان تهران در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۶۰ هزار نفر واجد ۴ شرط قانونی بودند و تأیید نهایی شدند.

وی با یادآوری این‌که زمین مورد نیاز برای ۱۲۰ هزار نفر تأمین و عملیات اجرایی ۵۰ هزار واحد نیز آغاز شده است، تصریح کرد: مجموعاً ۲ هزار هکتار زمین در استان تهران شناسایی شده و در مراحل مختلف تأیید قرار دارد.

چرا مصوبه دولت در زمینه وام ساخت مسکن روستاییان ابلاغ نمی‌شود

عبدالعلی رحیمی مظفری عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره لزوم ابلاغ آئین نامه اعطای وام ۳۵۰ میلیونی مسکن روستایی از سوی دولت گفت: سال گذشته میزان تسهیلات ساخت مسکن روستایی به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت اما به دلیل تأخیر دولت در ابلاغ آئین نامه آن و تعلل بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات خیلی از روستاییان عملاً نتوانستند این وام را دریافت کنند.



وی در ادامه بیان کرد: متأسفانه بانک‌ها علی رغم اینکه تسهیلات را با سود سود کم اعطا می‌کنند ولی باز هم در حال ظلم کردن هستیم در حالی که باید وام روستایی مسکن را به میزان بیشتر و با تسهیلگری و سود کمتر اعطا کنیم. وقتی این اقدامات را دولت دیر هنگام انجام دهد قیمت مسکن در روستاها هم بالا می‌رود و وام گیرنده نمی‌تواند با این مبلغ خانه بسازد.