مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در استان تهران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی ظهر پنج شنبه و همزمان با قرار گرفتن در آستانه یوم الله ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یوم الله ۱۳ آبان سه رویداد مهم را برای ما در تاریخ انقلاب اسلامی یادآوری می‌کند و هر کدام از این وقایع تأثیر جدی و سرنوشت سازی را در این مناسبت مهم برای ما به وجود آورده اند.

وی افزود: ملت ایران به خاطر ظلم‌ها و جنایات آمریکا در طول تاریخ به استکبار روی خوش نشان نداده اند و در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ با تسخیر لانه استکبار و شیطان بزرگ یعنی آمریکا برای همیشه این جرثومه فساد و جلاد بزرگ را از کشور خود بیرون کردند.

محمودی با اشاره به جنایات اخیر صهیونیست‌ها در غزه گفت: امسال با توجه به رخدادهای اخیر در منطقه ما راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان از اهمیت بسیار خاصی برخوردار است و جنایات رژیم بی رحم و کودک کش صهیونیست انگیزه آزادی خواهان را برای زدن مشت محکم در دهان مستکبران صد چندان کرده است و قطعاً روز شنبه در جای جای ایران اسلامی مردم همیشه در صحنه ایران قدرتمند برای فریاد زدن بر سر مدعیان دروغین حقوق بشر به میدان خواهند آمد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به برگزاری راهپیمایی و تجمع مردم تهران از میدان فلسطین از ساعت ۹ صبح روز ۱۳ آبان مسیرها ی تجمع و راهپیمایی یوم الله ۱۳ ابان در ۳۸ شهرستان، بخش و منطقه استان تهران را اعلام کرد.

وی در خصوص مسیرهای راهپیمایی در ورامین عنوان کرد: این راهپیمایی در ورامین از میدان امام حسین (ع) تا مسجد جامع برگزار و سردار القاصی مهر فرمانده انتظامی شرق استان تهران سخنران آن خواهد بود و در خیرآباد، راهپیمایی از ابتدای بلوار امامزادگان طاهر و مطهر (ع) بسوی ابتدای خیابان شهید زواره، و در جوادآباد مسیر: میدان ایثار تا گلزار شهدای گمنامو در پیشوا مسیر راهپیمایی از میدان شهرداری، خیابان امام خمینی (ره)،صحن مطهر امامزاده جعفر (ع) در جلیل آباد از میدان شهید سلیمانی به سمت مسجد حضرت ابوالفضل (ع) خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در خصوص مسیرهای راهپیمایی در شهرری گفت: از تقاطع میدان امام حسین (ع) - خیابان فداییان اسلام- میدان نماز قلعه نو از مقابل دفتر امام جمعه به سمت دبیرستان بهشت قیامدشت، از مسجد الزهرا (س) بلوار امام خمینی (ره) تا گلزار شهدای گمنام، باقرشهر، از میدان شهدا به سمت مصلی باقرشهر خاور شهر تجمع در مدرسه حدیث کسا انجام می‌شود.

محمودی به مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در دماوند و فیروزکوه و پردیس و رباط کریم اشاره و عنوان کرد: در دماوند از میدان امام خمینی (ره) تا میدان ۱۷ شهریور، آبسرد از حوزه بسیج تا میدان شهید فهمیده، رودهن از میدان سپاه به سمت ورزشگاه محل تجمع زمین چمن و در فیروزکوه از مسجد امام حسین (ع) به سمت مرکز شهر و پردیس از میدان فلسطین تا میدان امام رضا (ع) و در رباط کریم از بلوار آزادگان از مقابل مسجد النبی (ص) به سمت بلوار مصلی با سخنرانی جوهری معاون استاندار تهران انجام می‌شود.

وی مسیر راهپیمایی پاکدشت را از میدان، شریف آباد از مقابل دبیرستان زعیم تا مزار شهدای گمنام اعلام کرد و گفت: در پرند از میدان استقلال به سمت مسجد جامع امام علی (ع)، در نصیرشهر از مسجد صاحب الزمان (عج) تا مسجد حضرت رقیه (س) در بهارستان از فلکه اول گلستان به سمت فلکه دوم گلستان در نسیم شهر از بلوار امام خمینی (ره) میدان شهید رجایی تا گلزار شهدای گمنام بوستان و در ملارد از ابتدای بلوار الغدیر تا مقابل دفتر امام جمعه و رد صفادشت از مصلی جمعه به سمت گلزار شهدا و در شهر قدس از میدان قدس تا مصلی و در شهریار از مقابل مسجد جامع شهریار به سمت میدان امام خمینی (ره) سپس میدان شهدای گمنام با سخنرانی بهرامی مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در صبا شهر از از میدان نماز به طرف ساختمان اداری شهید سبزآبادی، در اندیشه از فاز ۳ اندیشه مقابل مسجدجامع‌ومصلای‌امام (ع) با سخنرانی حجت الاسلام واضحی آشتیانی صورت می‌گیرد.

محمودی در خصوص راهپیمایی دیگرنقاط استان مثل وحیدیه گفت: این راهپیمایی از میدان شاهد بلوارامام (ره) خیابان منبع آب و تجمع در فرهنگسرای خلیج فارس در باغستان از خادم آباد بلوار حضرت ولیعصر (عج) خیابان دوم اصلی به سمت خیابان چهارم، اسلامشهر از مقابل سپاه ناحیه سیدالشهدا (ع) به سمت سینما فجر اسلامشهر، چهاردانگه از اداره آموزش پرورش به سمت دفتر امامت جمعه، واوان از میدان حضرت امام خمینی (ره)، احمدآباد مستوفی از مصلای نمازجمعه تا میدان امام حسین (ع) انجام می‌شود.

وی مسیرهای راهپیمایی شمیرانات و حسن آباد و قرچک را نیز اعلام کرد و گفت: در شمیرانات از میدان امام خمینی (ره) تا ابتدای خیابان شهیدان رحیمی، در رودبار قصران از میدان امام خمینی (ره) خیابان امام خمینی (ره) سالن ورزشگاه در حسن آباد از مقابل مسجد امام حسن مجتبی (ع) قلعه بالا، به سمت مصلی امام خمینی (ره) و در شهر قرچک نیز از میدان امام خمینی تا مصلای نماز جمعه برامه ریزی شده است.