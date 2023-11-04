میزبانی آزادی از دو بازی در فاصله چهار ساعته/ در انتظار تصمیم AFC

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و النصر عربستان بود که کیفیت زمین چمن ورزشگاه آزادی به سوژه بزرگ رسانه‌ها تبدیل شد و صدای بازیکنان و اعضای کادرفنی هر دو تیم را در آورد و حتی باعث مصدومیت مهدی ترابی وینگر پرسپولیس در جریان بازی شد.

پس از آن بازی مدیران وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بارها از بخش‌های مختلف این ورزشگاه بازدید کردند و دستور به ترمیم زمین چمن این ورزشگاه دادند تا هرچه سریع‌تر آماده دیدارهای ملی و باشگاهی شود.

با این حال و با استفاده از روش‌های سنتی، بخش‌هایی از زمین چمن این ورزشگاه ترمیم و آماده دیدار نساجی و الهلال عربستان شد که روش ترمیم آن مورد توجه رسانه‌های سعودی قرار گرفت و حتی نیمار جونیور مهاجم برزیلی الهلال به آن واکنش نشان داد.

مخالفت سازمان لیگ با برگزاری دو بازی در دو روز متوالی در ورزشگاه آزادی

در هفته ششم لیگ برتر، تیم پیکان میزبان پرسپولیس بود و با توجه به آماده نبودن ورزشگاه دستگردی مدیران این باشگاه به دنبال ورزشگاه جایگزین برای میزبانی از پرسپولیس بودند و حتی اسم ورزشگاه آزادی هم به میان آمد اما از آنجایی که تیم استقلال تهران فردای بازی پیکان و پرسپولیس باید در همین ورزشگاه از تیم هوادار میزبانی می‌کرد با تصمیم سازمان لیگ و به دلیل عدم توانایی زمین چمن ورزشگاه آزادی برای انجام دو بازی در دو روز متوالی، پیکانی‌ها در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین از میهمان خود میزبانی کردند.

تیم‌های سپاهان و الاتحاد عربستان که باید روز دوشنبه ۱۰ مهر در ورزشگاه نقش جهان و در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف هم می‌رفتند اما به دلیل عدم حضور بازیکنان الاتحاد به زمین بازی و با دستور ناظر AFC این دیدار لغو و تصمیم گیری نتیجه آن به کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا سپرده شد.

تصمیم عجیب AFC در محل انتخاب میزبانی سپاهان از حریف ازبکستانی

روز پنجشنبه ۱۱ آبان، سایت AFC رسماً اعلام کرد که سپاهان بازنده این دیدار است و باید سه دیدار خانگی خود در لیگ قهرمانان آسیا را در خارج از ورزشگاه نقش جهان از حریفان خود میزبانی کند.

سایت AFC روز جمعه ۱۲ آبان، در مقابل دیدار سپاهان و آلمالیق ازبکستان از ورزشگاه آزادی تهران به عنوان میزبان این بازی در روز دوشنبه ۱۵ آبان یاد کرد. نکته جالب اینجا است که تیم نساجی مازندران دیگر نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا هم باید در همان روز و در ساعت ۱۷:۳۰ از نوبهار ازبکستان میزبانی کند.

بازی سپاهان و آلمالیق هم در ساعت ۲۱:۳۰ برگزار می‌شود یعنی در فاصله زمانی چهار ساعت ورزشگاه آزادی (که پیش از این مسئولان فوتبال کشور اجازه برگزاری دو بازی در دو روز متوالی را به آن نمی‌دادند) باید از دو دیدار آسیایی میزبانی کند!

واکنش معاون ورزشگاه آزادی به میزبانی سپاهان

سهیل یوسف نیا معاون ورزشی ورزشگاه آزادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که آیا زمین چمن ورزشگاه آزادی توانایی برگزاری دو دیدار پشت سر هم را دارد یا خیر، بیان کرد: زمین چمن با مشکلاتی مواجه است اما در کل در وضعیت خوبی قرار دارد، هنوز نامه رسمی برای برگزاری دیدار سپاهان دریافت نکرده‌ایم.

او ادامه داد: اگر بنا به برگزاری این بازی در ورزشگاه آزادی باشد، تصمیم گیرنده اصلی مدیران هستند و باید دید چه اتفاقی رخ خواهد داد.

مهدی سلیمی مدیر تیم سپاهان هم در رابطه با این موضوع گفت: انتخاب ما ورزشگاه آزادی نبود و مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا خودشان گفتند که باید این بازی در ورزشگاه آزادی برگزار شود. ما از طریق فدراسیون فوتبال نامه نگاری کرده‌ایم تا مکان بازی عوض شود اما فعلاً جوابی از سوی AFC دریافت نکرده‌ایم.