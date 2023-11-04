به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم لیگ برتر فصل جاری در حالی پنجشنبه و جمعه گذشته پیگیری شد که مدعیان قهرمانی نتوانستند به پیروزی برسند اما باز هم صدر جدول تغییر نکرد.

استقلال ترمز کرد پرسپولیس استفاده نکرد

تیم فوتبال استقلال تهران پنجشنبه گذشته در قزوین مقابل شمس آذر به میدان رفت. شاگردان جواد نکونام در این دیدار اسیر حملات تاکتیکی متنوع میزبان قزوینی شدند اما با استفاده از تجربه بازیکنان خود توانستند دو بار از حریف خود پیش بیفتند. با این حال شمس آذر با وجود اشتباهات متعدد مدافعان خود توانست به بازی برگردد و در نهایت استقلال که مدعی جدی قهرمانی است را متوقف کند.

تساوی استقلالی‌ها بهترین فرصت برای پرسپولیس بود تا با گرفتن سه امتیاز از صنعت نفت آبادان به صدر جدول برگردد اما آنها نیز نتوانستند با وجود ۱۰ نفره شدن حریف آبادانی موفق به گرفتن سه امتیاز نشدند و نتیجه‌ای مشابه با استقلال را کسب کردند تا با ۱۷ امتیاز و دو امتیاز کمتر از استقلال در رده دوم قرار بگیرند.

قوی سپید همچنان برای سپاهان سیاه است!

سپاهان اصفهان که تلخ‌ترین روزهای خود را به دلیل آرای داخلی و خارجی انضباطی پشت سر می‌گذارد میزبان سپاهان اصفهان بود که با شکست این تیم همراه بود. بازی دو تیم که جنجال‌های داور مسابقه را نیز به همراه داشت با عملکرد شجاعانه شاگردان مهدی تارتار روبرو شد تا سپاهان ۳ بر ۲ نتیجه را به حریف خود واگذار کند.

شاگردان ژوزه مورایس که در لیگ برتر به دلیل تخلف مدیرانش از آئین نامه سقف بودجه قرارداد با کسر چهار امتیاز روبرو شدند با تصمیم کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا هم به دلیل تخلفات دیگری از سوی مدیران باشگاه با نتیجه سه بر صفر مقابل الاتحاد عربستان محکوم شدند تا حاشیه‌ها مانع از روند رو به پیشرفت این تیم بدهد.

حالا سپاهان با سقوط آزاد به رتبه هشتم باید برنامه‌ریزی دوباره‌ای برای موفقیت در ادامه بیست و سومین دوره لیگ برتر داشته باشد. ملوان نیز رشد چشمگیری پیدا کرد تا رتبه سوم را با ۱۵ امتیاز به دست آورد.

سوت سه امتیاز داور برای برد سه گله تراکتور!

تراکتور تبریز پس از دو شکست متوالی به مصاف نساجی مازندران در هفته نهم رفت. میزبان تبریزی در حضور کمرنگ هواداران خود بازی قابل قبولی را به نمایش گذاشت اما بدون شک تأثیر تیم داوری در زدن گل اول این تیم به نساجی غیر قابل انکار است. همین امر نیز باعث جنجالی شدن مسابقه تا آخرین لحظه شد اما این تراکتور بود که از موقعیت‌های خود بهتر استفاده کرد و توانست با سه گل از سد میهمان قائمشهری بگذرد.

دیگر دیدار پرگل نیز بین مس رفسنجان و فولاد خوزستان برگزار شد که با نتیجه سه بر صفر به سود مسی‌ها به پایان رسید.

نتایج بازی‌های هفته نهم لیگ برتر باعث ثبت ۲۳ گل در این رقابت‌ها شد تا پرگل‌ترین هفته فوتبالی کشور در فصل جاری رقم بخورد.

نتایج بازی‌های هفته نهم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۲

* آلومینیوم اراک یک - ذوب آهن اصفهان یک

* شمس آذر قزوین ۲ - استقلال تهران ۲

* تراکتور تبریز ۳ - نساجی مازندران صفر

* سپاهان اصفهان ۲ - ملوان بندر انزلی ۳

* پرسپولیس ۲ - صنعت نفت آبادان ۲

جمعه ۱۲ آبان ۱۴۰۲

* پیکان صفر - هوادار صفر

* مس رفسنجان ۳ - فولاد خوزستان صفر

* استقلال خوزستان یک - گل گهر سیرجان یک

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