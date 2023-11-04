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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۲۸

بمباران مسجد «علی ابن ابی طالب» و ورودی بیمارستان کودکان در غزه

بمباران مسجد «علی ابن ابی طالب» و ورودی بیمارستان کودکان در غزه

بمباران یک مسجد و ورودی بیمارستان کودکان غزه از جدیدترین جنایات جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی علیه این باریکه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین دقایقی قبل گزارش داد: جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی به حملات هوایی و توپخانه ای خود علیه مناطق مختلف غزه به ویژه مساجد و بیمارستان‌های این باریکه ادامه می‌دهند.

بر اساس این گزارش، جنگنده‌های ارتش رژیم اشغالگر، مسجد علی ابن ابی طالب و یک خانه در کنار این مسجد واقع در خیابان ۸ جنوب غزه را بمباران و تخریب کردند.

در ادامه این گزارش آمده است: قایق‌های جنگی رژیم صهیونیستی نیز به سمت سواحل نوار غزه حملات خمپاره‌ای انجام می‌دهند. در جریان بمباران بندر ماهیگیران رفح دست کم ۱۴ قایق ماهیگیری متعلق به فلسطینی‌های این منطقه در آتش سوخت.

همچنین جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی ورودی بیمارستان کودکان النصر واقع در غرب غزه را بمباران کردند.

در جریان این حملات هوایی علیه بیمارستان مذکور تعدادی از فلسطینی‌های بی دفاع به شهادت رسیده و تعدادی نیز زخمی شدند.

در حال حاضر حملات توپخانه ای علیه محورهای درگیری‌های جاری در شمال غزه در جریان بوده و صدای شلیک گسترده گلوله در این مناطق به گوش می‌رسد.

کد مطلب 5929628

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