خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: این صدای فریادهای نوجوانان دهه هشتاد و نودی سنندجی است که از خیابان‌های اطراف میدان انقلاب به گوش می‌رسد.

مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا و تکرار این شعارها که با صدای بلند فریاد می‌کشند تا خشم و انزجار خود را از رژیم غاصب و استکبار جهانی اعلام کردند.

اینجا کردستان است مهد تمدن و فرهنگ، مردمان این دیار به حماسه عادت دارند، از گذشته‌های دور گرفته تاکنون که در همه عرصه‌ها حضور داشته‌اند و برای دفاع از مرز و بوم این منطقه از جان و مال گذشته‌اند.

اینجا سنندج است، شهری مشهور به مسجد و مناره، پایتخت کتاب ایران و شهر خلاق موسیقی جهان، فرهنگ و تمدن مردم در این کشور زبانزد است و امروز حضور کودک و بزرگ این شهر از میدان آزادی، پیاده راه فردوسی به سمت میدان انقلاب ۱۳ آبان را گرامی‌داشتند و با راهپیمایی‌شان نشان دادند که هیبت پوشالی رژیم صهیونیست در هم شکسته است و دشمنان اسلام در هیچ جای این جهان نمی‌توانند عزم و اراده آهنین مردم مسلمانان را کمرنگ کنند.

اینجا سنندج است، شهری که دو روز قبل با استقبال باشکوه از رئیس جمهور تمام توطئه‌های دشمنان را ناکام گذاشتند و وفاداری مردم استان را به نظام اسلامی به نمایش گذاشتند و اکنون نیز در راهپیمایی ۱۳ آبان حمایت خود را از مردم مسلمان فلسطین اعلام کردند.

«سرفراز باشی میهن من» سرود دانش‌آموزانی بود که ضمن تکان دادن پرچم ایران در دستانشان، با صدای بلند می‌خواندند و برای ایران اسلامی افتخار می‌آفریدند.

پرچم اسرائیل و آمریکا در این راهپیمایی به دست جوانان این شهر آتش زده شد و نوجوانان و جوانان حاضر در راهپیمایی هم‌صدا با سایر راهپیمایان کوبنده‌تر از قبل مرگ بر اسرائیل را فریاد زدند و حماسه‌ای به یاد ماندنی خلق کردند.

کردستانی‌ها امروز در تمامی شهرهای استان راهپیمایی کردند و ضمن گرامی داشت یوم الله ۱۳ آبان خشم و انزجار خود را از رژیم جنایتکار اعلام داشتند.