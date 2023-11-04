حراست از مبانی دینی انقلاب پیروی از مقررات دین اسلام است

آیت الله محمدرضا عصمتی در حاشیه مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان شهرستان تربت حیدریه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین مناسبت تاریخی تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۴۳ خورشیدی و مناسبت دوم تظاهرات روز ۱۳ آبان و کشتار دانش‌آموزان معترض مقابل دانشگاه تهران در سال ۵۷ و مناسبت سوم اشغال لانه جاسوسی آمریکا در سال ۵۸ است.

استاد درس خارج حوزه‌های علمیه خراسان از این سه مناسبت به عنوان مبانی هویتی انقلاب اسلامی یاد کرد و گفت: اما ۲ مناسبت دیگر یعنی شهادت حسین فهمیده و روز بسیج دانش‌آموزی و نیز تاسیس انجمن اسلامی دانش‌آموزان و اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی به منزله بازوان حفظ انقلاب، در مقابل خطرهای احتمالی با محوریت آموزش و پرورش است.

وی گفت: کار ۲ نهاد انقلابی یاد شده، حفظ و حراست از مبانی دینی انقلاب همانا پیروی از مقررات دین اسلام است.

عصمتی با بیان اینکه حضور ما در راهپیمایی ۱۳ آبان باید آگاهانه از روی بصیرت و از عمق قلب باشد، افزود: اصلی ترین شاخصه این راهپیمایی شعار مرگ برآمریکا است، زیرا این شعار صرفاً یک شعار احساساتی نیست بلکه شعاری کاملاً عقلانی است چرا که منظور ما از مرگ بر آمریکا، مرگ بر استکبار و سیاست‌های استکباری است نه ملت آمریکا و امروز شاهدیم هر مظلومی در جهان این شعار را فریاد می‌زند.

استاد درس خارج حوزه‌های علمیه خراسان اظهار کرد: سیاستمداران ایالات متحده برای مقابله با ماهیت اسلامی ملت ایران، اسلام آمریکایی را با محوریت سعودی‌ها که حاصل آن داعش و القاعده است راه اندازی کردند تا بتوانند در کنار اسلام سکولار و اسلام رحمانی که امروز برخی‌ها در کشور سخن از ان می‌زنند در مقابل اسلام ناب محمدی (صلی الله) ایستادگی کنند.

وی از ایستادگی بر مواضع برحق و انقلابی ملت ایران به عنوان دومین عامل خصومت آمریکایی‌ها با ایران یاد کرد و گفت: این مواضع شامل استقلال، آزادی، عزت و پیشرفت در زمینه‌های مختلف است و می‌خواهند ما عنصری وابسته و واداده در مقابل آنها باشیم.

عصمتی بیان کرد: ایستادگی و حمایت انقلاب اسلامی از کشورهای مظلوم و مسلمان منطقه به عنوان سومین عامل خباث آمریکایی‌ها مطرح است و انها می‌خواهند همه کشورها را تحت سلطه خود قرار دهند و به لطف الهی با بیداری ام القری جهان اسلام همه ملت‌های آزادی بخش خواهان استقلال و ازادی هستند.