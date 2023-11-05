مهدی عظیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بیانیه شرکت موسس کارخانه نوآوری آزادی مبنی بر تعطیلی این کارخانه توضیحاتی ارائه کرد و گفت: کارخانه نوآوری آزادی که در حال حاضر بزرگ‌ترین مراکز نوآوری در ایران و منطقه محسوب می شود، سال ۱۳۹۶ در مساحتی بالغ بر ۱۸ هزار متر مربع توسط سهامداران یک شرکت خصوصی، راه اندازی شد. مالک فضای کارخانه نوآوری آزادی، یک شرکت صنعتی بوده و از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به درخواست شرکت موسس، ادامه مذاکرات برای تمدید قرارداد اجاره ملک به پارک فناوری پردیس واگذار شد.

مدیر کارخانه نوآوری آزادی با اشاره به اینکه بیانیه شرکت موسس کارخانه که ۱۱ آبان ماه منتشر شده است، یک بیانیه داخلی است و ربطی به کارخانه نوآوری آزادی ندارد، خاطرنشان کرد: شرکت موسس این مجموعه در واقع مستاجر مالک کارخانه نوآوری آزادی بوده و قراردادی در ۵ سال گذشته داشته و در حال حاضر این قرارداد با مشکلاتی رو به رو شده است از جمله اینکه مبلغ رهن تسویه نشده است.

وی ادامه داد: موضوع تمدید قرارداد کارخانه نوآوری و ادامه حیاتش از سوی پارک پردیس و معاونت علمی ریاست جمهوری دنبال می شود و به جای خوبی هم رسیده. اگر دوستان این بیانیه و حواشی را رقم نمی‌زدند تا یکی دو هفته آینده یک خبر خوش را برای اکوسیستم علم و فناوری اعلام می کردیم.

عظیمیان خاطرنشان کرد: متاسفانه دوستان کمی عجله کردند و اختلافات حقوقی خود را با مالک مجموعه در دل یک بیانیه عمومی که اصلا هم ربطی به کارخانه ندارد، اعلام کردند.

مدیر کل توسعه شعب و پردیس‌های پارک فناوری پردیس در پاسخ به این سوال که براساس بیانیه منتشر شده، کارخانه نوآوری آزادی باید تا ۸ آذرماه به صورت کامل تخلیه شود در غیر این صورت توسط ضابطان قضایی تخلیه خواهد شد، آیا این خبر درست است ؟ گفت: خیر نباید تخلیه شود، چون ما برای ادامه حیات کارخانه نوآوری با شرکت مالک در حال رایزنی هستیم. شرکت موسس در حال حاضر بدهکار و تحت فشار است و در تلاش است با این گونه حواشی، یک فرار رو به جلو داشته باشد.

وی ضمن بیان این مطلب که انتشار این بیانیه باعث تشنج در سطح اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی شده است، افزود: از زمانی که مذاکرات تمدید قرارداد ملک کارخانه به پارک فناوری پردیس واگذار شد، کار بسیار خوب پیش رفته و مذاکرات خوبی هم داشتیم. ما در مذاکرات حقوق مالکانه را در نظر گرفته و در فضای آرامش مذاکره کردیم.

مدیر کارخانه نوآوری آزادی در ادامه خاطرنشان کرد که امروز بیانیه ای از سوی پارک فناوری پردیس در این باره منتشر خواهد شد و نکات مبهم بیانیه منتشر شده را شفاف اعلام خواهیم کرد.

عظیمیان با تاکید بر اینکه در مذاکراتی که تاکنون با شرکت مالک داشتیم، بحث و بنای تعطیلی و تخلیه کارخانه نوآوری آزادی نبوده است، گفت: در حال حاضر روزانه ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از فعالان زیست بوم کارآفرینی ایران در کارخانه تردد دارند و در حوزه های آی تی، تولید محتوا، سلامت الکترونیک، هوش مصنوعی، معماری و زندگی شهری و گردشگری در شتابدهنده ها فعالیت دارند. ما یک مهلت قابل قبول برای کل اعضای کارخانه گرفتیم که حتی اگر نتواستیم ملک را بخریم، یک بازه زمانی چند ساله را برای جا به جایی اموال، جایابی و انتقال این برند داشته باشیم. مذاکرات در این رابطه خیلی خوب پیش رفته و انشالله به زودی یک خبر خوب برای اکوسیستم خواهیم داشت.

مدیر کل توسعه شعب و پردیس های پارک فناوری پردیس ادامه داد: در این مدت حتی به دنبال سرمایه گذارانی برای خرید ملک کارخانه بودیم و تمایل داریم بعد از به نتیجه رسیدن اخبار مربوط به آن را اعلام کنیم.

به گزارش مهر، شرکت موسس کارخانه نوآوری آزادی در بیانیه ای که ۱۱ آبان ماه منتشر کرد، اعلام کرد: در اسفند ۱۴۰۱ شرکت مالک از طریق مراجع قضایی اعلام کرد که حاضر به تمدید قرارداد نبوده و قصد تغییر کاربری و فروش ملک را دارد و علی‌رغم مذاکرات متعدد و پیشنهاد مبلغ بسیار مناسب برای ادامه اجاره، نتیجه‌ای از این مذاکرات حاصل نشد.

در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۲، وکیل شرکت مالک به همراه نماینده معاونت اجرایی اسناد رسمی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران، بدون اعلام قبلی، به‌منظور تخیله کارخانه نوآوری آزادی در محل حاضر شدند. در نتیجه مذاکرات صورت گرفته، یک ماه فرصت داده شد تا کارخانه نوآوری آزادی در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۲ به صورت کامل تخلیه شود. در غیر این صورت به گفته ایشان این مکان توسط ضابطان قضایی با استفاده از یگان ویژه نیروی انتظامی تخلیه خواهد شد.

این در حالی است که امکان انتقال مراکز متعدد نوآوری از جمله مرکز دانش‌بنیان دارویی و یا استودیوی تلویزیونی با پخش مداوم زنده در طی این ضرب‌العجل یک ماهه وجود ندارد. چنین اقدامی همچنین موجب بروز مشکلات زیادی در فعالیت‌های آزادکاران، فضاهای کاری مشترک، استارتاپ‌ها، شتابدهنده‌ها و همچنین اختلال در عملیات خدمات آنلاین روزانه میلیون‌ها شهروند ایرانی که از محل کارخانه نوآوری آزادی ارایه می‌شود، خواهد شد که تخلیه در این زمان کوتاه یک ماهه را عملا غیر قابل اجرا خواهد کرد.