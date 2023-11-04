روسیه: واحد نیروهای ویژه اوکراین در «رابوتینا» منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه در بیانیه‌ ای در خصوص روند ادامه عملیات ویژه روسیه در اوکراین در ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرد: در محور کوپیانسک، ۵ حمله نیروهای مسلح اوکراین دفع شد و بالغ بر ۲۱۰ نیروی نظامی اوکراینی نیز کشته شدند.

وزارت دفاع روسیه در این خصوص می‌ افزاید: در محور کراسنولیمانسک، دشمن در منطقه جنگلی سربریانسکی متحمل شکست شد و حدود ۱۰۰ نیروی نظامی خود را از دست داد.

بیانیه مذکور در ادامه اضافه می‌کند: در محور دونتسک، تلفات نیروهای اوکراینی بالغ بر ۱۴۰ نیروی نظامی و یک رادار ساخت ایالات متحده بود. در محور دونتسک جنوبی، حمله نیروهای مسلح اوکراین دفع شد و بیش از ۵۵ نیروی نظامی اوکراینی کشته شدند.

این بیانیه در ادامه می‌افزاید: در محور زاپروژیا یک واحد نیروهای ویژه اوکراین در منطقه رابوتینا متحمل شکست شد و حدود ۳۰ نیروی نظامی دشمن کشته شدند.

ضدحملات ارتش اوکراین که از ماه‌ها پیش مقامات و رسانه های غربی و اوکراینی با آب‌وتاب فراوان وعده آن را داده بودند، سرانجام ۴ ژوئن (۱۴ خرداد) بی‌سروصدا و بدون اعلام رسمی در محورهای مختلف آغاز شد و بنا بر گزارش‌ها، نیروهای اوکراینی نه تنها تاکنون موفق به شکست خطوط دفاعی ارتش روسیه و پیشروی چشمگیری نشده‌اند، بلکه حجم زیادی از تجهیزات نظامی مدرن اهدایی غربی‌ها نیز در این ضدحملات نابود شده یا سالم به تصرف نیروهای ارتش روسیه درآمده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین تا پیش از این مدام تأکید می‌کرد ارتش اوکراین عزم خود را جزم کرده که در ضدحملات بهاره، نه‌تنها مناطق شرقی ازدست‌رفته را از روسیه پس بگیرد، بلکه آخرین سرباز روس‌ها را نیز از شبه‌جزیره کریمه که در سال ۲۰۱۴ پس از برگزاری همه‌پرسی به خاک روسیه الحاق شد، اخراج کند؛ اما خبرهای میدان جنگ تاکنون چشم‌انداز روشنی را پیش چشم زلنسکی و غربی‌ها قرار نداده است.