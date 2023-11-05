تاریخ مراسم تشییع پیکر مرحوم اکبر گلپایگانی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع اکبر گلپایگانی خواننده موسیقی ایرانی ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۱۶ آبان در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار می‌شود.

محمد گلریز برادر اکبر گلپایگانی با تأیید این خبر اعلام کرد مراسم تشییع پیکر این هنرمند از در منزل وی به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) خواهد بود.

اکبر گلپایگانی ملقب به گلپا از خوانندگان شاخص موسیقی ایرانی شامگاه روز شنبه سیزدهم آبان ماه بعد از مدت‌ها بیماری در سن ۹۰ سالگی دار فانی را وداع گفت.

اکبر گلپایگانی دهم بهمن ماه سال ۱۳۱۲ در تهران متولد شد. در سال ۱۳۱۸ که پس از ورود به دبستان فرهنگ به عنوان قاری قرآن مدرسه برگزیده شد و از این پس بود که به فراگیری مقدمات آواز و خوانندگی موسیقی ایرانی پرداخت.

وی در سال ۱۳۲۶ پس از آموختن از پدرش نخستین تجربه حضور در یک ارکستر و گروه کر را کسب کرد و در سال ۱۳۲۷ در انجمن موسیقی مدرسه نظام عضو شد. این هنرمند از سال ۱۳۲۸ به بعد با هنرمندان سرشناسِ موسیقی آشنا شد و آموزش را زیر نظر آنها آغاز کرد.

از جمله استادان اکبر گلپایگانی می‌توان به هنرمندانی همچون حسن یکرنگی، نور علی برومند، اسماعیل قهرمانی، ابوالحسن صبا، یوسف فروتن، محمد ایرانی مجرد، عبدالله دوامی، ادیب خوانساری، حسین طاهرزاده و سلیمان امیر قاسمی اشاره کرد.

این هنرمند موسیقی ایرانی، در سال ۱۳۳۵ به دعوت سازمان یونسکو با همراهی نورعلی برومند و علی اصغر بهاری برای اجرای آواز و موسیقی ایرانی برنامه‌ای را اجرا می‌کند.

«موی سپید»، «مست عشق»، «عقیق»، «دل ای دل»، «بزم عاشقان»، «روی برگی بنویس عشق»، «چرا عاشق نباشم»، «قدر محبت» از جمله آثاری است که در قالب آلبوم علاوه بر کنسرت و اجراهای زنده از اکبر گلپایگانی عرضه شده است.