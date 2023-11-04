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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۲۵

در سن ۹۰ سالگی؛

اکبر گلپایگانی دار فانی را وداع گفت

اکبر گلپایگانی دار فانی را وداع گفت

اکبر گلپایگانی ملقب به گلپا از خوانندگان شاخص موسیقی ایرانی بعد از مدت ها بیماری در سن ۹۰ سالگی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر گلپایگانی ملقب به گلپا از خوانندگان شاخص موسیقی ایرانی بعد از مدت‌ها بیماری در سن ۹۰ سالگی دار فانی را وداع گفت.

اکبر گلپایگانی دهم بهمن ماه سال ۱۳۱۲ در تهران متولد شد. این هنرمند در سال ۱۳۱۸ بود که پس از ورود به دبستان فرهنگ به عنوان قاری قرآن مدرسه برگزیده شد و از این پس بود که به فراگیری مقدمات آواز و خوانندگی موسیقی ایرانی پرداخت.

وی در سال ۱۳۲۶ پس از تلمذ از محضر پدرش نخستین تجربه حضور در یک ارکستر و گروه کر را کسب کرد و در سال ۱۳۲۷ در انجمن موسیقی مدرسه نظام عضو شد. این هنرمند از سال ۱۳۲۸ به بعد با هنرمندان سرشناسِ موسیقی آشنا شد و آموزش را زیر نظر آنها آغاز کرد.

از جمله استادان اکبر گلپایگانی می‌توان به هنرمندانی همچون حسن یکرنگی، نور علی برومند، اسماعیل قهرمانی، ابوالحسن صبا، یوسف فروتن، محمد ایرانی مجرد، عبدالله دوامی، ادیب خوانساری، حسین طاهرزاده و سلیمان امیر قاسمی اشاره کرد.

این هنرمند پیشگام موسیقی ایرانی که از او به عنوان مرد حنجره طلایی موسیقی ایرانی یاد می‌شود، در سال ۱۳۳۵ به دعوت سازمان یونسکو با همراهی نورعلی برومند و علی اصغر بهاری برای اجرای آواز و موسیقی ایرانی برنامه‌ای را اجرا می‌کند.

«موی سپید»، «مست عشق»، «عقیق»، «دل ای دل»، «بزم عاشقان»، «روی برگی بنویس عشق»، «چرا عاشق نباشم»، «قدر محبت» از جمله آثاری است که در قالب آلبوم علاوه بر کنسرت و اجراهای زنده از اکبر گلپایگانی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به جامعه موسیقی و خانواده وی تسلیت می‌گوید.

کد مطلب 5930318
علیرضا سعیدی

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    نظرات

    • IR ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      205 5
      پاسخ
      روحش شاد
    • IR ۲۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      176 5
      پاسخ
      روحش شاد⚘
    • بازنشسته DE ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      172 3
      پاسخ
      روحش شاد و نامش جاودان
      • علیرضانجفی IR ۰۰:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
        14 1
        دمت.گرم۲2۲
    • اثیر اخسیکتی IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      149 5
      پاسخ
      پس از تو نمونم برای خدا. بزرگ مرد موسیقی ایران
    • جانباز شیمیایی رسمی ایران عزیزم IR ۲۰:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      179 9
      پاسخ
      روحش شااااد....سالم زیست،هنرمند برجسته بود،حق احدی را نخورد....روحش شاد باد...
    • سلام IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      153 2
      پاسخ
      خدابیامرزدش واقعا مردحنجره طلایی بود خصوصا برای ما دهه سی وچهل
    • بازنشسته RO ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      123 5
      پاسخ
      روحش شاد،خدارحمتش کند،نظیرنداشت
    • محمود US ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      145 6
      پاسخ
      واقعا غم تمام وجود آدم رو میگیره که این گنجینه های فرهنگ و هنر و اسطوره‌های موسیقی ایرانی اینچنین در وطن خود غریبانه پر میکشند و آسمانی میشوند ..استاد ارجمند مرد حنجره طلائی رفتی ،اما دنیای اثر و خاطره از خود به یادگار گذاشتی ،،پس هستی ،روحت شاد نامت ماندگار‌
    • دفترچی GB ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      147 9
      پاسخ
      سعدیا مرد نكونام نمیرد هرگز مرده‌آنست که نامش به نکویی نبرند
    • محمدرضا عباسی IR ۲۱:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      116 6
      پاسخ
      گلپا پایه گزار ریتم با شکوه ولطیف در موسیقی محبت افزای جامعه ایرانی بود روحش گلباران مهر فرشتگان آسمان باد
    • احمد IR ۲۱:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      123 10
      پاسخ
      خدابیامرز استاد را حیف به موسیقی کشور که ۴۰سال از هنر استاد استفاده نکرد
    • IR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      101 3
      پاسخ
      ازبزرگان موسیقی این کشوربودروحش شاد.
      • رضا رضوانیان IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
        16 0
        بنده کمتر از انم که بتوانم در مقابل چنین ضایعه ای غمناک اظهار وجود کنم امید وارم جامعه هنری تسلیت مرا بپذیرد وخداوند رحمان این هنرمند بزرگ را در زمره بزرگان وملائکه مقربینش مشهور فرماید مادر گیتی دگر نتواند چون تو بزاید
    • IR ۲۱:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      110 3
      پاسخ
      خدا رحمتش کند . روحش شاد . خداوند به باز ماندگانش صبر بدهد .
    • US ۲۱:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      73 2
      پاسخ
      خدایش بیامرزد روحش شاد یادش گرامی
    • مادر IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      91 3
      پاسخ
      از پرافتخارترین موسیقی ایرانی بود خدارحمتش کنه😔😔
    • مهدی IR ۲۱:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      84 3
      پاسخ
      با قبلی اندوهگین و دردناک در گذشت استاد بزرگ جناب استاد اکبر گلپایگانی به همه هنر دوستان تسلیت عرض می کنم برای آن عزیز از دست رفته علو درجات وبرای بازماندگان صبراز خداوند متعال خواستارم روحش شاد ویادش گرامی باد
    • ناشناس IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      89 5
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی باد . یک عمر روح و روان موسیقی دوستان را آرامش میداد ولی متاسفانه بعد از انقلاب همانند اکثر خوانندگان اصیل ایرانی مورد بی مهری قرار گرفت .
    • حسن برزگر خلجانی از تبریر IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      73 2
      پاسخ
      روحشان در غرق نور باد ترانه های بسیار خوب وعالی داشت که هنوز هم در خلوت خودمون زمزمه میکنیم. از جمله ترانه ی زیبای موی سفید و ترانه های دیگر
    • سارا IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      67 3
      پاسخ
      تو که می‌دونستی زمین فرش‌ منه چرا رفتی نموندی عزیز جان روحت شاد
      • مسعود IR ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
        15 0
        میدونستی که خاک ..فرشِ منه چرا رفتی نمونده!! میدونستی فقط تو رو دارم..‌‌‌‌‌...
      • IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
        11 0
        می دونستی که خاک فرش منه رفتی نموندی..
    • محمد IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      62 6
      پاسخ
      روحت شاد مرد بزرگ خوش صدا با خوبان محشور شوی ان شاالله
    • آرزومند IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      80 3
      پاسخ
      خوشا به حالش،که به پاکی زندگی کردو نام نیک از خود به جا گذاشت روحش شاد
    • سیاوش IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      روح لطیفش شاد. چقدر از آهنگاش لذت بردیم. خاطره ها ساختیم.
    • صمی US ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      حیف شد روحش شاد
    • علی زهری IR ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      باسلام وادب روحش شاد یادش گرامی
    • پاشنه طلا IR ۲۳:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      روحش قرین رحمت
    • IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      14 0
      پاسخ
      خداوند روح ملکوتی استاد را قرین رحمت خود قرار دهد امین ....
    • IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      15 0
      پاسخ
      روحش شاد خداوند متعال بیامرزه
    • امیر IR ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      19 0
      پاسخ
      من که میدانم روزی عمرم به پایان می رسد نوبت خاموشی من سهل و آسان می رسد پس چرا عاشق نباشم.----- روح استاد بی نظیر صدا و ادب شاد
    • IR ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      14 0
      پاسخ
      مکانش بهشت.
    • IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      13 1
      پاسخ
      روحت قرین رحمت الهی استاد بزرگ 🖤🖤🖤😭😭🥱
    • IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      11 2
      پاسخ
      روحت قرین رحمت الهی 😭😭🖤🖤
    • آیدین IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      14 2
      پاسخ
      خدا رحمت کنه واقعا جای تاسف داره که نامی از این هنرمندان برده نمیشه
    • علی IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      16 0
      پاسخ
      چه بزرگ مردی بود، روحش شاد
    • علی DE ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      11 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی .بزرگ مرد عرصه هنر اواز اصیل ایرانی مرد حنجره طلایی چه روزها و شب ها با صدای روح افزایش لذت بردیم .
    • احمدجوکار IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      12 0
      پاسخ
      ای رفته از برم بخدا می‌سپارمت جانم بسوختی ز جان دوستدارمت روحت شاد یادت گرامی صدایت جاودان.
    • مهتاب IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      3 1
      پاسخ
      خدارحمتت کنه دمت گرم خوب عمر کردی الآن دیگه کسی امیدی به زنده موندن نداره😔
    • مجید IR ۰۰:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      8 1
      پاسخ
      روحش شاد
    • انواری IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      5 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • گیتی حیدری IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      8 0
      پاسخ
      روحش شاد ودر ارامش ابدی
    • IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      6 0
      پاسخ
      روحش شاد یادش گرامی باد😭😭😭😭🖤🖤🖤🖤
    • زمان مقصودی IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      6 0
      پاسخ
      خدایش بیامرزد من باصداش زندگی می کردم .واقعاً حیف این مرد وصداش
    • فرضی IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      5 1
      پاسخ
      واقعا (مرد نکو نام نمیرد هرگز) یادش جاودان, روحش شاد
    • ف،صراحی US ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      6 0
      پاسخ
      مرگ در غربت ! دار فانی در زادگاه و منزل چه بهتر است عجیب است و محبوب زادگاه ! یادش گرامی ،
    • زینت رضایی IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      7 1
      پاسخ
      روحش شاد نسل خوبان نسل شادی افرین.
    • یه بنده خدا IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      5 0
      پاسخ
      من که میدانم شبی عمرم به پایان میرسدودرست آن شب همین امشب بودروحت شادمردحنجره طلایی
    • مادر 😔 IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      6 1
      پاسخ
      واقعاً استاد گلپا بی‌نظیر بود روحش شاد یادش گرامی باد 🥀🥀😔🖤
    • عابدی IR ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      3 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • هومن IR ۰۰:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      3 0
      پاسخ
      خاطرات خوبی با آهنگهاش به جای گذاشت استاد گلپا روحش شاد 🖤 یادش گرامی
    • احمد IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      5 0
      پاسخ
      هنرمند نازنین و بی بدیلی بود خیلی از ما ها باهاش خاطره داریم روحش شاد و یادش جاویدان
    • احمد IR ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      10 0
      پاسخ
      ای داد و بیداد که چه برسر خاطراتمان شد.خدای بزرگم او را در بارگاه خاصت جایگاه ده.نام بزرگت همیشه جاودان و روحت همواره شاد باد
    • غلامحسین IR ۰۱:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      5 0
      پاسخ
      خداوند رحمت کند این مرد بزرگ را
    • IR ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      7 0
      پاسخ
      درویشم دنیابرام یه مشت خاکه.روحت شادمردحنجره طلایی
    • فرشاد IR ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      5 0
      پاسخ
      ما با ترانه های تو زندگی کردیم وخاطرها داشتیم هرگز فراموش نخواهی شد روحت شاد و یادت جاودان
    • رام IR ۰۱:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      6 0
      پاسخ
      خدا بیامرزدش ازمفاخر بودن
    • روح الله طیفوری IR ۰۱:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      7 1
      پاسخ
      خداوند بیامرزدش دیگر مثل این خواننده مادر بزاید حیف حیف واقعا خواننده عالی بود روحش شاد یادش گرامی
    • US ۰۱:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      6 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی باد ؛ گلپایگانی هنرمند عزیزی بود که بعد از انقلاب به فراموشی سپرده شده بود ۰
    • IR ۰۱:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      5 0
      پاسخ
      روحش شاد خداوند رحمتش کند
    • فریباقاسمی IR ۰۱:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      4 0
      پاسخ
      روحش شادویادش گرامی
    • IR ۰۱:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      7 1
      پاسخ
      حیف شد روحش. شاد بی نظیر. بود صداش. ششدانگ بود چه قدر با صداش. لذت میبردیم. چه قدر حیف شد. چه گوهری را از دست دادیم
    • DK ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      6 0
      پاسخ
      استاد گلپا درسته دیگه پیش ما نیست ولی صداش جاودانه خواهد ماند و واقعا حیف که نتونستیم بیشتر از این گوهر گرانبها بهره ببریم . روحش شاد و یادش گرامی
    • فرشته DE ۰۲:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      6 0
      پاسخ
      روحت شاد زیباترین صدا
    • US ۰۲:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      4 0
      پاسخ
      روحش شاد وهمیشه در یاد ما است خوانده بسیار خوبی بود تسلیت به همه مردم سرزمینم روحش شاد
    • سعیده IR ۰۲:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      3 0
      پاسخ
      روانش شاد یادش گرامی و راهش برای جوانان و نوجوانان و کودکان با استعداد در عرصه ی موسیقی ایرانی همواره پر رهرو باد!!!! سالم زیست و بی حاشیه و محترم بود خدایش رحمت کند.
    • IR ۰۲:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      6 0
      پاسخ
      استاد اکبر گلپایگانی روحشان شاد حنجره طلای ایران بودن موی سفید توی آینه دیدم
    • عباس IR ۰۲:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      2 0
      پاسخ
      روحش شاد مانند استاد گلپا و شجریان دگر نماید
    • IR ۰۲:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      5 0
      پاسخ
      یادش گرامی روحش شاد
    • Sahar1354 IR ۰۲:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      6 0
      پاسخ
      روحش شادیادش قرین رحمت
    • درتاج IR ۰۳:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      7 0
      پاسخ
      روحت شاد خداوند رحمتش وکنه
    • IR ۰۴:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      5 0
      پاسخ
      روحش شاد یادش گرامي باد نثار روحش صلوات و فاتحه
    • حسین رضائی IR ۰۵:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      5 0
      پاسخ
      خداوندرحمتش فرماید.علاقه خاصی به ایشان داشته وباتمام اجراهای این مردبزرگ وخوش صداعالمی داشتم .روحش شادویادش گرامی
    • محمودشمس IR ۰۵:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      7 0
      پاسخ
      خداوند بزرگ روحش را قرین رحمت کند مرد بزرگی بود روحش شاد
    • محمد IR ۰۶:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      5 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • علیرضا US ۰۶:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      3 0
      پاسخ
      رفتی ورفتنت آتش نهادبردل تسلیت به همه ی دوستداران فخرملی ایران🖤 یادش مانا وجاودان...
    • IR ۰۶:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      3 0
      پاسخ
      ای داد بی دادحیف باشه خدارحمتش کنه چه دسته گلهایی ازدست میدیم حنجره طلاتمام ترانه هاش برامون خاطرست جاش وسط بهشته روحش شاد
    • علی ضرابی IR ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      8 0
      پاسخ
      روحشون شاد و یادش گرامی باد حیف و صد حیف که سلاطین فرهنگ و هنر و یادگاران آواز پر میکشندو آسمانی میشوند
    • IR ۰۸:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      6 1
      پاسخ
      روحش قرین رحمت اهورا مزدا مست مستم ساقیا دستم بگیر اثارنیک ایشان بود. به ساقی وساغر درود میفرستم
    • حسنعلی IR ۰۸:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      5 0
      پاسخ
      من در سن ۹ سالگی با صدای این مرد خوش صدا آشنا شدم و هر بار که آوازهای او را گوش میکردم اشک در چشمانم حلقه میزد روحش شاد و یادش گرامی باد
    • امید IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      5 0
      پاسخ
      روحش شاد یادش گرامی
    • حسن IR ۰۸:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      12 0
      پاسخ
      من که می‌دانم شبی عمرم به پایان می‌رسد. نوبت خاموشی من سهل و آسان می‌رسد. روحت شاد گلپای عزیز.
    • سعید آزرم IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      5 0
      پاسخ
      انالله واناالیه راجعون 🏴 درگذشت فقیدسعیداستاد گلپایگانی رابه خانواده محترم ودوستداران صدا وآهنگهای این فقیدبزرگوارتسلیت وتعذیت عرض مینمایم من خودم یکی از دوستداران آهنگهای ایشان بوده و هستم.آهنگهای موی سفید، کی خوابيده کی بیدا،من توراآسان نیاوردم بدست،قدرمحبت.وکلی آهنگهای دیگر روحش شادیادش گرامی.
    • مسعود IR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      6 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی باد
    • IR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      4 0
      پاسخ
      سلام وعرض ادب خدمت خانواده معزم ومعزز گلپایگانی وسایرمنسوبین همچنین عرض تسلیت خدمت دوستاران این هنرمندباارزش روحش شادویادش تاابدگرامی
    • مسیح IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      4 0
      پاسخ
      روحش شادیادش تا ابدماندگارباد😭
    • هاشمی تبار IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      2 0
      پاسخ
      آسمان دوباره نه ستاره نه مهی دارد باغبان خسته دل شکسته لاله میکارد روحت شاد استاد حنجره طلایی.
    • علیرضا IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      4 0
      پاسخ
      روحششاد خاطرات زیادی از ایشان داریم
    • IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      4 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • بنده خدا IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      3 0
      پاسخ
      الهی غریق رحمت الهی قرار بگیرند روح شون شاد
    • IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      3 0
      پاسخ
      روح استاد آواز و هنرمند شاد
    • مهدی IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      6 0
      پاسخ
      روحش شاد استاد بی بدیل موسیقی ایرانی کسی که تمام آوازهایی در برنامه گلها بهترین بود برای پخش در صدا و سیما چون تمام اشعارش از بزرگان ادب فارسی بود وسواس زیادی روی شعر و آهنگ داشت هر شعری را نمیخواند او از خوانندگانی که صدای خوبی داشتند و اشعار کوچه بازاری وسبک می‌خواندند انتقاد میکرد
    • مجید نخودچی IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      6 0
      پاسخ
      روحت شاد زندگی ام از یاد وخاطرات این مرد بزرگ وپاک الگو گرفت باور کنید اگر پدرم نبود ولی مرامش برایم کمتر از پدر نبود
    • مجید نخودچی IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      5 0
      پاسخ
      روحت شاد زندگی ام از یاد وخاطرات ایشان الگو گرفت پدر جامعه ی موسیقی بود برایم اگر پدر نبود بسیار پدری کرد مردی با مرام وپاک دل همیشه یادش ماندگار است بهشت از آن تو ودرود ورحمت دوستداران بدرقه راهت
    • فخرالسادات IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      5 0
      پاسخ
      باعرض تسلیت به جامعه هنرمندان ونسل ما که خاطره‌ای فراموش نشدنی با صدای این استاد عزیز داشتیم من به شخصه عاشق صدا وشخصیت ایشان بودم‌وهرروز اوقات بیکاریم را با صدای ایشان پر میکردم روحشون شاد ویادشون گرامی‌باد
    • ابراهیم خزائی GB ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      5 0
      پاسخ
      رحمت خداوند بر آن خواننده خوش آواز ایران باد
    • IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      4 0
      پاسخ
      روحش شاد خداوند رحمتش واقعا حیف بود از اساتید وهنرمندان وپیشکسوتان موسیقی ایرانی
    • عباس قاشد مالیان یزدی IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      5 0
      پاسخ
      روحت شاد و نامت جاودان باد، بزرگ مرد موسیقی ایران
      • IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
        3 0
        روحش شاد یادش گرامی.🖤🖤🖤😭😭😭
    • سعید IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد نامش ماندگار
    • صادق IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      2 0
      پاسخ
      یادش و نامش جاودان است...روحشان وقرین رحمت الهی.این هنرمند تکرار شدنی نیست.
    • عباس IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      2 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • حميرا FR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      2 0
      پاسخ
      روحت شاد استاد 😢
    • مجید صباحی IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      2 0
      پاسخ
      بسیار انسان خوبی بود وما را شاد میکرد خدا بیامرزه انشاالله
    • نقیبی IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      4 0
      پاسخ
      مردحنجره طلایی ایران رفت ولی یادش درهنرایران پابرجاست ایران تسلیت
    • م س IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      2 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      2 0
      پاسخ
      استاد بی نظیر روحت شاد
    • محسن طیبی IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      2 0
      پاسخ
      سلام.کاش یکی از آثار زیبای ایشان رو میذاشتید
    • محمد IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      4 0
      پاسخ
      جای او در بهترین جای بهشت است زیرا عمر با برکتش در راه خدمت به خلق و شاد کردن دل مردم بود .
    • IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      5 0
      پاسخ
      روحت شاد مردحنجره طلایی ایران
    • علی IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      1 0
      پاسخ
      خداوندرحمتش کند
    • بازنشسته IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      4 0
      پاسخ
      یکی یکی این ثروت‌ها و داشته های گرانقیمت و بی بدیل فارسی زبانان جهان را از دست میدیم و چیزی نداریم بجاشون بگذاریم و یا جای این عزیزان را بگیره ،، چطوری اشکم خودش را نگهداره ،،نیاد پایین! رسوایی برام عیب نیست ،، ولی دیگه تو را نداریم سخته ! ملت ما ادب و عشق و زیبایی‌های هنر را از اساتیدی چون شما جذب
    • NO ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      2 0
      پاسخ
      خدا بیامرزه ،روحش شاد،❤
    • حمیدرضا US ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      4 0
      پاسخ
      سلام من از درگذشت این ابرمرد موسیقی واواز ایران خیلی ناراحت هستم و تحت تأثیر قرارگرفتم .من لحظاتم رابا گلپا سپری میکردم موندم بدون او چه کنم
    • IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد صدای.ماندکار. خدا بیامرزه.
    • حسین IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      3 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش ماندگار در موسیقی ایران
    • منصور IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      خدایش بیامرزد
    • IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      6 0
      پاسخ
      موی سفیدو توی اینه دیدم .حنجره طلایی
    • منصور IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      3 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • هادی IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      3 0
      پاسخ
      تسلیت تسلیت ایران ..هیچکس گلپا نمیشه 😔😥
    • امیر عباس IR ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد یادش گرامی سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز هرگز مرده آن آن است که نامش به نکویی نبرند
    • ابوالقاسم مالکی IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      استاد آواز ایران روحش شاد واقعا بهترین آثار رو مرد حنجره طلایی به جا گذاشت و رفت ، من که دلم خیلی سوخت اصلا باورم نمیشه میدونستی که خاک فرش منه رفتی نموندی چرا مرغ امیدو از این خونه پروندی، روحش شاد و یادش گرامی
    • IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      روحش در ارامش ابدی
    • حسین IR ۱۸:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      روحت شاد استاد یادت گرامی تسلیت به تمام دوستداران گلپا 💖💖
    • حمیداصغری IR ۰۲:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      2 0
      پاسخ
      خدابیامرزد اوازاصیل ایرانی فقط گلپا
    • حمیداصغری IR ۰۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      0 0
      پاسخ
      خدابیامرزد
    • منوچهر IR ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      1 0
      پاسخ
      روحش شاد باشد. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته به جاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد
    • IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد شاد که با بودن اینها مردم شاد بودند
    • مینا IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      0 0
      پاسخ
      درود بر روانش که از ایران فرار نکرد و در سرزمینش ماند و با جریان دروغین اصلاح طلبی هم همراهی نکرد. برای کنسرت دادن هم جلوی کسی خم نشد. آزاد زیست و زیباترین آوازی که خواند ، همانا سکوتش بود.
    • رضا IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      1 1
      پاسخ
      باسلام ودرود. استاد گلپایگانی روحش شادویادش گرامی. صداش محشربود.بی نظیربود.
    • IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      1 0
      پاسخ
      روحش شاد یادش گرامی
    • مصطفی IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      2 0
      پاسخ
      درود و رحمت الهی بر روح پاک سلطان آواز ایران زمین مرحوم استاد اکبر گلپایگانی . یادش همواره در دلها زنده باد
    • جواد IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      2 0
      پاسخ
      روحش شاد
      • IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
        2 0
        روحش شاد و نامش پایدار
    • IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      5 0
      پاسخ
      گلپا یکی از استاد های بود که دیگه هیچ کسی مثلش نمی تونه بخونه روحش شاد و یادش گرامی
    • مهدی IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      3 0
      پاسخ
      روحش شاد وقرین رحمت الهی باد استادی که نظیری ندارد خداوند به خانواده محترم ایشان صبر عنایت فرماید
    • IR ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      3 0
      پاسخ
      یادش گرامی و روحش شاد متاسفانه موسیقی ایرانی کمرنگ موسیقی غربی جای آنرا گرفته
    • شهرزاد IR ۲۰:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      2 0
      پاسخ
      روحشان شاد ، رحمت و مغفرت الهی شامل حالشون بشه خدا خانواده وعزیزانش روبخصوص برادر هنرمند وخوش صدای ایشون جناب آقای گلریز روسلامتی وصبرشون بده
    • IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      1 0
      پاسخ
      روحش شادرحمت خداوندمعال براوبادواقا هنرمندمردمی بود
    • IR ۲۱:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      0 1
      پاسخ
      روحش شاد.زنده باد ایرانی اصیل
    • IR ۲۱:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      1 0
      پاسخ
      روحش شاد.زنده باد ایرانی اصیل
    • IR ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      0 0
      پاسخ
      روحش شاددددددددد یادش تا ابد گرامی
    • ققنوس IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      0 0
      پاسخ
      حنجره طلایی موسیقی ایران اسمانی شدبه همه ایرانیان ودوست داران موسیقی تسلیت عرض میکنم می دونستی که خاک فرش من رفتی نموندی

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