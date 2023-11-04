فریاد معترضان مقابل منزل نتانیاهو: استعفا بده،با اسرا جایگزین شو!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، همزمان با تداوم بمباران غزه توسط رژیم صهیونیستی، رسانه‌های عبری شامگاه شنبه گزارش دادند که هزاران نفر از صهیونیست‌های خشمگین در تجمع مقابل اقامتگاه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی خواستار استعفای فوری وی شدند.

خانواده‌های اسرا و مفقودان در غزه در مقابل اقامتگاه نتانیاهو با سر دادن شعارهایی ضد نتانیاهو و خانواده‌اش خواستار تسلیم کردن خود به جنبش حماس در مقابل بازگشت فرزندان دربند خود نزد حماس شدند.

معترضان در قدس اشغالی همچنین شعار استعفای فوری بنیامین نتانیاهو را سر دادند.

همچنین معترضان با پلیس حاضر در محل اقامتگاه نتانیاهو درگیر شدند.

برخی رسانه‌های عبری نیز گزارش دادند که در شهر قدس اشغالی، معترضان و خانواده اُسرا و مفقودان نیز در برابر منزل «اسحاق هرتزوگ» رییس رژیم صهیونیستی تجمع کرده و در آنجا نیز درگیری‌هایی با نیروهای امنیتی روی داده است.