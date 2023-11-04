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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۵۰

تظاهرات در اراضی اشغالی در ۲۹امین روز عملیات طوفان الاقصی؛

فریاد معترضان مقابل منزل نتانیاهو: استعفا بده،با اسرا جایگزین شو!

فریاد معترضان مقابل منزل نتانیاهو: استعفا بده،با اسرا جایگزین شو!

رسانه‌های عبری شامگاه شنبه گزارش دادند که هزاران نفر در تظاهراتی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مقابل اقامتگاهش در قدس اشغالی خواستار استعفای فوری وی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، همزمان با تداوم بمباران غزه توسط رژیم صهیونیستی، رسانه‌های عبری شامگاه شنبه گزارش دادند که هزاران نفر از صهیونیست‌های خشمگین در تجمع مقابل اقامتگاه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی خواستار استعفای فوری وی شدند.

خانواده‌های اسرا و مفقودان در غزه در مقابل اقامتگاه نتانیاهو با سر دادن شعارهایی ضد نتانیاهو و خانواده‌اش خواستار تسلیم کردن خود به جنبش حماس در مقابل بازگشت فرزندان دربند خود نزد حماس شدند.

معترضان در قدس اشغالی همچنین شعار استعفای فوری بنیامین نتانیاهو را سر دادند.

همچنین معترضان با پلیس حاضر در محل اقامتگاه نتانیاهو درگیر شدند.

برخی رسانه‌های عبری نیز گزارش دادند که در شهر قدس اشغالی، معترضان و خانواده اُسرا و مفقودان نیز در برابر منزل «اسحاق هرتزوگ» رییس رژیم صهیونیستی تجمع کرده و در آنجا نیز درگیری‌هایی با نیروهای امنیتی روی داده است.

کد مطلب 5930413

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    نظرات

    • IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
      0 0
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      نتانیاهو باید استعفا بدهد اعتراض بیارید چون خودشم نمیفهمه داره چیکار میکنه بنظر من این دی‌وا نه است بزا اینکه کم نیاره دنیا را داره به آتیش میکشه وقتی میبینی همه بر علیه بلند شدن و اعتراض نیارم بفهم کارت اشتباه است
    • IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
      0 0
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      اعتراض میارن بفهم کارت اشتباه

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