محمد دادرس در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای هواشناسی در گیلان اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده استقرار جوی ناپایدار در منطقه است.

وی افزود: شرایط برای ابرناکی، مه آلود بودن، کاهش دما، بارنگی گاهی رگباری خیلی شدید، موقتی، رعد و برق و احتمال تگرگ مهیا است.

مدیرکل هواشناسی گیلان از پیش بینی افزایش نسبی دما تا روز دوشنبه در گیلان خبر داد و گفت: وزش باد جنوبی به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها نیز تا پایان هفته پیش بینی می‌شود.

دادرس با اشاره به فعالیت‌های دریانوردی طی این هفته تصریح کرد: شرایط صید برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه با احتیاط مناسب و صید کیلکا برای شب‌های این ۲ روز نا مناسب است.