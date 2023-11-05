خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محمد حسین عابدی*: کوهستان شاهوار مهمترین تأمین کننده آب شمال شرق استان سمنان است که سفره‌های آب زیرزمینی را تقویت و تأمین می‌کند. شاهوار که با قریب به چهار هزار متر ارتفاع، بلندترین قله البرز شرقی محسوب می‌شود در حقیقت حیات بخش ترین نقطه شهرستان شاهرود به شمار می‌رود. جایی که تلاقی آب، سفره‌های آب زیر زمینی، برف، پوشش گیاهی، وحوش و … است و نقطه‌ی طلایی زندگی بخش این منطقه خوانده می‌شود.

تاخت تازهای بی رحمانه

شاهوار یک دهه است که با تعبیر نادرست از توسعه متوازن، مورد تاخت و تاز بی رحمانه معدن کاران قرار دارد معدنی که با پاک تراشی نابودی بخش عظیمی از اراضی شاهوار را سبب شده تا جایی که حتی ارگان‌های دولتی مانند محیط زیست، منابع طبیعی، آب منطقه‌ای و فرمانداری و… نیز به این ماجرا ورود کرده و در نهایت عدم تمدید پروانه معدن را در پی داشت.

اما به گفته ناظران در این بین ترک فعل‌ها و سنگ اندازی هایی حتی از مسئولان درون استان سمنان و شهرستان شاهرود انجام شده است که نمونه‌های آن در یک دهه اخیر قابل ملاحظه است. با این حال چه بسیار مسئولان و نمایندگان مجلس نیز هستند که در کنار مردم بودند و شهروندان استان همچنان سپاسگزار خدماتشان هستند.

بسیاری عقیده دارند شاهوار نه با فعل بلکه ترک فعل‌های مکرری در آن تخریب شده است که نمونه آن قطع درختان ممنوع القطع اورس، تخریب منابع طبیعی، انفجار و تأثیرات منفی روی آب و… است که نگرانی‌های وسیعی را برای مردم و کنشگران مدنی و محیط زیستی و آحاد جامعه پدید آورده است.

ادعای شکایت

با این حال همواره یکی از انتقادات اصحاب رسانه و کنشگران مدنی شهرستان شاهرود و استان سمنان از مسئولان وجود دارد عدم برخورد قضائی محکم و متقن با تخریب‌ها در شاهوار است و اینکه چرا شکایت کامل و جامعی از این تخریب‌ها انجام نشده است.

در آخرین واکنش‌ها محمد جعفر مرادی حقیقی مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان در نشستی با خبرنگاران در شاهرود و در پاسخ به سوالات خبرنگار مهر که فایل صوتی آن نیز موجود است اذعان داشت که اداره کل از مجموعه آلومینای جاجرم به عنوان بهره بردار از معدن بوکسیت تاش به دلیل تخریب منابع طبیعی شکایت کرده است.

وی در این فایل صوتی همچنین از پیگیری‌هایی نیز خبر می‌دهد اما شائبه مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا اساساً چنین شکایتی صورت گرفته است؟ و یا اینکه مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان حاضر است سند این شکایت را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد؟

امروز شائبه عدم طرح شکایت در دستگاه قضائی از شرکت آلومینا آن هم از سوی اداره کل منابع طبیعی استان سمنان به شدت مطرح است و کنشگران مدنی تقاضای ارائه اسناد این شکایت در صورت صحت ادعا، دارند.

صحت ادعای منابع طبیعی

بسیاری از کنشگران زیست محیطی و اجتماعی و مدنی استان سمنان و همچنین فعالان رسانه‌ای عقیده دارند که در واقع شکایتی نشده است و مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان روی این مسئله صرفاً مانور تبلیغاتی داشته است تا در برابر حجم وسیعی از مطالبات مردمی در قبال تعطیلی دائم معدن بوکسیت تاش از خود واکنشی نشان داده باشد، چرا که مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان تا کنون به هیچ وجه سندی برای سخن خود مبنی بر ادعای شکایت ارائه نکرده است.

بنابراین به نظر می‌رسد مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان می‌تواند با ارسال عکس شکایت نامه خود علیه شرکت آلومینای جاجرم به این شائبه‌ها پایان ببخشد. هرچند در هر صورت باید از خدمات این مجموعه چه در استان سمنان و چه در شهرستان شاهرود تقدیر کرد چرا که گزارش قطع ده‌ها هزار اصله درخت و بوته ممنوع القطع و تخریب کوهستان شاهوار برای جاده کشی و… توسط این مجموعه ابلاغ و همین موضوع به تعطیلی موقت معدن کمک بزرگی کرد. اما مردم و مطالبه گران در کنار تقدیر و احترام‌ها از مسئولان توقع شفافیت از آنها دارند.

در خاتمه نگارنده یادآور می‌شود خبرگزاری مهر استان سمنان آمادگی دارد در صورتی که ادعای شکایت مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان از آلومینای جاجرم صحت داشته باشد، این شکایت نامه را رسانه‌ای کند تا در نهایت این شائبه که از اساس شکایتی نیست کم لن یکن تلقی شود.

*خبرنگار خبرگزاری مهر و فعال رسانه‌ای