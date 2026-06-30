به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه و همزمان با بازدید حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، از پارک رسانه‌ای و تولیدات دانش‌بنیان شاهرود، جمعی از کنشگران مدنی، فعالان زیست‌محیطی، سازمان‌های مردم‌نهاد، بازنشستگان و فعالان حوزه سلامت، خواستار توقف تخریب کوهستان حیات‌بخش «شاهوار» شدند.

این گروه از فعالان اجتماعی با اهدای درخواستی خطاب به افشین، از وی خواستند تا صدای اعتراض مردم شاهرود را به دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت برساند.

گلچهره محمدی، یکی از کنشگران مدنی شهرستان شاهرود، در این دیدار صمیمانه خطاب به معاون رئیس‌جمهور اظهار داشت: ما به نمایندگی از شهروندان شاهرود، خواستار انتقال دغدغه‌هایمان به بالاترین سطوح اجرایی کشور هستیم. شاهوار نه فقط یک کوه، بلکه منبع اصلی آب و ضامن حیات این منطقه است.

وی با اشاره به سابقه ۱۵ ساله هشدارهای مردمی درباره پیامدهای مخرب معدن‌کاری در این منطقه، افزود: متأسفانه طی این سال‌ها، تخریب‌های گسترده‌ای در این کانون آب‌ساز صورت گرفته و اکنون زمان آن رسیده که دولت با نگاهی جدی و مسئولانه، جلوی ادامه این روند را بگیرد.

محمدی تأکید کرد: شاهوار با آب و معیشت مردم شاهرود گره خورده و انتظار مردم، اتخاذ موضع قاطع از سوی دولت برای حفاظت از این گنجینه طبیعی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جای تعجب دارد که با وجود ثبت ملی این کوهستان، همچنان برخی نهادهای دولتی از ادامه فعالیت معادن در این منطقه حمایت می‌کنند.

به گزارش مهر، فعالان محیط‌زیست، رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در طول ۱۵ سال گذشته، همواره نسبت به پایان یافتن فعالیت‌های مخرب معدنی در شاهوار هشدار داده‌اند و بر ضرورت حراست از این میراث طبیعی و تأمین‌کننده آب منطقه پای فشرده‌اند.